Justiça decide: operadoras de internet e telefonia não podem cobrar multa de cancelamento nestes casos
Falhas no serviço e mudanças no contrato podem garantir cancelamento sem cobrança de multa, segundo regras da Anatel e decisões judiciais
Cancelar um plano de internet ou telefonia nem sempre precisa gerar custo. Embora muitas operadoras cobrem multa durante o período de fidelidade, existem situações em que essa cobrança se torna ilegal.
Por isso, entender seus direitos evita prejuízos e ajuda o consumidor a agir com mais segurança.
Quando a multa pode ser cobrada
Em primeiro lugar, a multa só se aplica quando existe contrato com fidelidade.
Nesse caso, o consumidor aceita permanecer no plano por um período mínimo em troca de benefícios, como descontos ou instalação gratuita.
Além disso, a empresa precisa informar essa condição de forma clara no momento da contratação. Caso contrário, a cobrança já pode ser questionada.
Quando a operadora não pode cobrar multa
Por outro lado, existem situações em que a cobrança se torna indevida.
O principal exemplo ocorre quando o serviço não funciona corretamente. Se a internet apresenta quedas frequentes ou a qualidade da ligação é ruim, o consumidor pode cancelar o contrato sem pagar multa.
Além disso, mudanças no contrato também anulam a fidelidade. Ou seja, se a operadora altera valores ou condições sem autorização, o cliente pode sair sem qualquer penalidade.
Outras situações que garantem cancelamento sem custo
Além dos casos mais comuns, outras situações também impedem a cobrança:
- Falta de informação clara sobre fidelidade
- Renovação automática sem consentimento
- Ausência dos benefícios prometidos
- Descumprimento da oferta inicial
Dessa forma, sempre que a empresa não cumprir o combinado, o consumidor ganha o direito de cancelar sem multa.
Qualidade do serviço também pesa
Além disso, a Anatel estabelece regras sobre qualidade mínima.
Quando a operadora não atinge esses padrões, o consumidor pode encerrar o contrato sem custo. Por isso, registrar falhas e protocolos de atendimento se torna essencial.
Multa precisa ser proporcional
Mesmo quando a cobrança é válida, ela precisa seguir limites.
A empresa deve calcular o valor de forma proporcional ao tempo restante do contrato. Ou seja, não pode cobrar o valor total como se o cliente estivesse no início do plano.
Caso isso aconteça, o consumidor pode contestar.
O que fazer em caso de cobrança indevida
Se a operadora insistir na multa, existem caminhos para resolver.
Primeiro, registre reclamação na própria empresa e guarde o protocolo. Depois, procure a Anatel ou o Procon.
Se ainda assim o problema continuar, o consumidor pode recorrer ao Juizado Especial Cível.
Informação é a melhor proteção
No fim das contas, conhecer seus direitos faz toda a diferença.
Assim, o consumidor evita cobranças abusivas e consegue cancelar serviços sem prejuízo quando a empresa não cumpre o que prometeu.
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