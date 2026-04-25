Trio suspeito de roubos violentos de cargas na Grande Goiânia morre em confronto com a CPE

Segundo a Polícia Militar, quadrilha teria cometido cerca de 20 crimes apenas em 2026

Augusto Araújo - 25 de abril de 2026

Armas de fogo foram recuperadas pela CPE após troca de tiros com trio. (Foto: Divulgação/PMGO)

Três integrantes de uma quadrilha especializada em furtos e roubos de cargas morreram durante um confronto com equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) na madrugada deste sábado (25), na GO-020, em Bela Vista de Goiás.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os suspeitos foram localizados após trabalho de inteligência que monitorava a atuação do grupo na região.

Durante a tentativa de abordagem e interceptação do veículo utilizado pelos criminosos, houve troca de tiros. Os três homens foram atingidos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A quadrilha, conforme levantamento da CPE, teria cometido cerca de 20 crimes apenas em 2026, atuando em cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia, Bela Vista de Goiás e Goianápolis.

O principal alvo eram caminhões estacionados em postos de combustíveis. De acordo com a polícia, quando flagrados por seguranças, os suspeitos passavam a agir com violência, utilizando armas de fogo para realizar roubos.

Dentro do veículo usado pelo trio, os policiais encontraram diversos materiais utilizados nas ações criminosas, como alicates, bloqueador de sinal, luvas, máscaras e outros equipamentos.

Também foram apreendidos três revólveres calibre .38, que teriam sido usados no confronto com os militares.

Um dos suspeitos foi identificado como Guilherme Carvalho Pereira, de 26 anos, que estava em liberdade desde setembro de 2025 e possuía antecedentes por furto qualificado.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.

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