Dois cruzamentos importantes em Anápolis estão totalmente interditados após nova cratera se abrir

Ao Portal 6, CMTT pontuou que buraco cedeu após fortes chuvas atingirem a região durante a madrugada desta quarta-feira (05)

Thiago Alonso - 05 de fevereiro de 2025

Cratera se abriu no meio da rua. (Foto: Divulgação/CMTT)

Menos de três dias após parte do asfalto ceder na Avenida São Francisco, mais uma cratera foi registrada no asfalto de Anápolis, desta vez na Rua Radial Sul, na Vila Goiás, região central do município.

Ao Portal 6, o agente Deunesir, da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), explicou que o buraco se abriu após fortes chuvas atingirem a região na madrugada desta quarta-feira (05).

“Provavelmente, a cratera se abriu durante a madrugada, mas, com o trânsito de veículos pela manhã, acabou cedendo”, explicou o profissional, em entrevista à reportagem.

Apesar do susto, nenhum veículo foi danificado pelo incidente, tampouco pedestres se feriram. Contudo, como é possível ver em imagens, o asfalto ficou bastante avariado em toda a região, além de também comprometer encanamentos de saneamento que ficam no local.

“Devido à extensão do buraco que abriu, corre o risco de aumentar ainda mais, então não podemos liberar o trânsito no local”, destacou.

Por conta disso, a CMTT interditou totalmente o cruzamento entre a Radial Sul e a Avenida Presidente Vargas nos dois sentidos, também impactando o trecho que liga a Avenida Brasil Sul.

Neste momento, equipes da companhia estão no endereço, atuando no semáforo que liga as vias, a fim de garantir o fluxo e a segurança do trânsito.

Mais informações a qualquer momento.