Polícia da Itália prende 147 integrantes da máfia siciliana Cosa Nostra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A polícia da Itália prendeu 147 membros da Cosa Nostra nesta terça-feira (11), numa tentativa de desmantelar os clãs que ainda dominam Palermo, capital da Sicília. A máfia aterrorizou o país nas décadas de 1980 e 1990.

Na mesma operação, mandados de prisão adicionais foram emitidos para 33 suspeitos que já estavam detidos por outros crimes.

O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, enalteceu a ação realizada pela polícia de Palermo em publicação na rede social X. “Mais de 180 pessoas foram presas [no total], incluindo várias figuras proeminentes da Cosa Nostra.”

Cerca de 1.200 agentes foram mobilizados para a ação, coordenada pela promotoria de Palermo. A polícia disse em comunicado que houve prisões em outras cidades do país.

Os suspeitos detidos nesta terça, após dois anos de investigação, são acusados de tentativa de homicídio, associação mafiosa, associação ilícita, apostas ilegais pela internet e tráfico de drogas, entre outros crimes.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, comemorou a “operação extraordinária” que chamou de “duro golpe à Cosa Nostra”, em publicação no X. “A luta contra a máfia não para e nunca parará.”

Meloni escreveu ainda que o crime organizado está encurralado, citando uma fala de um preso, segundo ela, obtida por meio de escutas. Ele teria dito que “a Itália se tornou desconfortável para nós, eu tenho que sair”.

A imprensa italiana afirma que esta é a maior operação realizada contra a máfia siciliana desde setembro de 1984. Naquele ano, foram emitidos 366 mandados de prisão contra membros da Cosa Nostra e empresários cúmplices após as revelações do mafioso arrependido Tommaso Buscetta (1928-2000). As prisões resultaram no megajulgamento de 1986, com 346 condenações, 19 delas à prisão perpétua.

As investigações recentes revelaram que as famílias da máfia de Palermo coordenam suas atividades em toda a cidade e sua província, especialmente o tráfico de drogas, disse a polícia.

As quadrilhas usam celulares criptografados levados para dentro das penitenciárias para permitir que os chefes presos continuem exercendo seu comando, disseram os investigadores.

Apesar de enfraquecida ao longo dos anos, a Cosa Nostra ainda atrai jovens, segundo a polícia italiana. Em comunicado, agentes relataram a história de um novo recrutado que recebeu “lições da máfia” de um associado mais velho, que o instruiu sobre extorsão e relações com líderes mafiosos.

A máfia siciliana “continua mantendo seu domínio” graças às suas raízes na região, “sobre a qual exerce um controle constante”, disse a polícia.

A atividade mais lucrativa é o narcotráfico, operado em conjunto com outros clãs sicilianos e com a ‘Ndrangheta, a máfia calabresa. Essas organizações também operam internacionalmente, da Europa às Américas.