Quanto ganha um estoquista no Assaí, Carrefour e Atacadão em 2026? Veja salário e benefícios

O setor que nunca dorme revela os valores que movem as engrenagens econômicas

Magno Oliver - 01 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A dinâmica do varejo alimentar em 2026 exige uma operação de retaguarda impecável para sustentar o fluxo constante de mercadorias.

O cargo de estoquista, vital para o funcionamento de hipermercados e atacarejos, vai muito além da organização física de prateleiras; envolve controle de inventário, conferência de notas fiscais e prevenção de perdas.

Com o crescimento das vendas on-line e do modelo de “pick-up in store”, esses profissionais tornaram-se peças-chave na jornada do cliente.

Redes como o Assaí Atacadista, Carrefour e Atacadão mantêm estruturas de recrutamento perenes em todo o país para suprir a demanda de suas unidades que, em muitos casos, operam 24 horas por dia para garantir o abastecimento matinal.

Remuneração e Médias de Mercado em 2026

Para quem busca ingressar no setor, os dados atuais apontam uma valorização real frente ao salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.859,39.

Segundo levantamento da plataforma de carreiras, Glassdoor, R$ 1.859,39. Especificamente nas gigantes, a média no Assaí Atacadista varia entre R$ 1.750,00 e R$ 1980,00, enquanto no Carrefour, a remuneração base é de aproximadamente R$ 1.830,00.

Já no Atacadão apresenta uma média ligeiramente superior em grandes metrópoles, podendo chegar a R$ 2.050,00 para profissionais com experiência em conferência, conforme indicam as convenções coletivas recentes do setor lojista.

Pacote de Benefícios e Carreira

Além do vencimento mensal, o diferencial dessas corporações reside no robusto pacote de benefícios, muitas vezes superior ao de empresas menores.

Conforme detalhado no portal de carreiras do Assaí, os colaboradores contam com assistência médica e odontológica, seguro de vida e o “Cartão Vale-Compras Assaí” com descontos exclusivos.

No Atacadão, destacam-se o refeitório no local com acompanhamento nutricional e o auxílio-funeral.

Especialistas do Indeed reforçam que o setor de estoque é um celeiro de talentos, onde o colaborador pode ascender rapidamente para funções de conferente ou encarregado de depósito, cujos salários em 2026 já ultrapassam a marca dos R$ 3.100,00.

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