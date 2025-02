Ative essas configurações antes de entrar no carro de um motorista de aplicativo (é para sua segurança)

Alterações disponíveis na plataforma para todos os consumidores vão te ajudar a viajar com mais segurança

Magno Oliver - 12 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Ao mesmo tempo que é algo extremamente prático e útil, andar com motorista de aplicativo pode ser perigoso em determinadas situações.

Inclusive, solicitar uma viagem tem feito passageiros repensar muito na possibilidade, uma vez que o trânsito está cada dia mais perigoso e sem segurança.

Dessa forma, para te ajudar a viajar na plataforma com um pouco mais de segurança e tranquilidade, a Uber disponibilizou alguns recursos.

Ative essas configurações antes de entrar no carro de um motorista de aplicativo (é para sua segurança)

O criador de conteúdo digital Leandro Tanaka bombou nas redes sociais trazendo dicas anunciadas pela UBER para viajar com mais segurança.

O primeiro passo é abrir seu aplicativo da Uber no celular. App aberto, no lado direito, toque em “CONTA“, depois “CONFIGURAÇÕES“, toque em “PREFERÊNCIAS DE SEGURANÇA” e depois ative algumas recomendações de segurança necessárias para viajar com mais tranquilidade.

A primeira função é ativar o “U-AJUDA“, um recurso que faz com que a plataforma te mande mensagens para saber se está tudo bem durante a viagem. A segunda dica é a verificação por “U-CÓDIGO”.

Com esse passo, assim que você embarcar em uma viagem, você repassa o código fornecido pela plataforma e a viagem só começa depois que o motorista informar ele.

A terceira função é “U-ÁUDIO“. Ela permite que você grave áudios durante a viagem e envie à plataforma, caso não esteja gostando de alguma coisa durante o trajeto.

E, por último, o recurso do “U-ACOMPANHA”. Trata-se de um recurso que você seleciona um contato de segurança para receber sua localização em tempo real durante todo o trajeto. Dessa forma, é possível que seu contato de confiança consiga monitorar todo o percurso.

Confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Tanaka (@jornadatnk)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!