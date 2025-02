Atlas Intel mostra Caiado na frente de Gusttavo Lima com Lula liderando disparado

Ambos foram citados em dois cenários de primeiro turno

Samuel Leão - 12 de fevereiro de 2025

Gusttavo Lima e Ronaldo Caiado figuraram nas pesquisas. (Foto: Reprodução)

Tem chamado atenção os números da mais recente Atlas Intel que avalia o Governo Lula e projeta cenários para as eleições presidenciais de 2026.

Pela primeira vez, o petista tem uma reprovação superior à aprovação. No entanto, em intenção de votos, ele é líder com folga no cenário diante de políticos de direita cotados para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Quem melhor performa é o ocupante do Palácio Bandeirantes, Tarcísio Freitas (Republicanos), com 26, 2%.

Na sequência aparece o goiano Ronaldo Caiado numericamente a frente de Gusttavo Lima com 5,9% e 5,6%, respectivamente.

Quando Eduardo Bolsonaro (PL) aparece no lugar do governador de São Paulo, os números melhoram mais para o goiano, que atinge 7,5% e sertanejo 5,2%. Lula lidera com robustos 40%.

Cenário 1

Lula 41%

Tarcísio 26,2%

Caiado 5,9%

Gusttavo Lima 3,6%

Simone Tebet 4,1%

Sérgio Moro 3,3%

Pablo Marçal 2,4%

Marina Silva 1,4%

Eduardo Leite 0,9%

Não sei/ branco/ nulo 9,1%

Cenário 2

Lula 40%

Eduardo Bolsonaro XX

Caiado 7,5%

Gusttavo Lima 5,2%

Simone Tebet 4,4%

Sergio Moro 4,2%

Pablo Marçal 3,4%

Marina Silva 2,2%

Eduardo Leite 1,5%

Não sei/ branco / nulo 7,5

A pesquisa Atlas Intel colheu um total de 3.125 amostras, e possui a margem de erro de 2% para mais ou para menos.