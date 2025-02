Duração e frequência das quedas de energia elétrica caem expressivamente em Goiás em 2024

A Equatorial Goiás divulgou um relatório mostrando que, em 2024, os consumidores passaram menos tempo sem energia e que a frequência entre os episódios de falta de luz também caíram, em comparação ao ano passado.

Na análise, os índices de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC), em 2024, foi de aproximadamente 23,5 horas na visão do cliente e de 15,91 horas na visão regulatória.

Vale destacar que, enquanto a “visão do cliente” reflete o período em que o consumidor de fato fica sem energia, a “visão regulatória” limita-se apenas a períodos nos quais a falha no serviço é de responsabilidade da concessionária, excluindo, por exemplo, eventos climáticos e da transmissora (que não é a Equatorial).

Na prática, os números apontam uma redução de 10,2 pela visão do consumidor e 5,7 horas pela distribuidora em que os consumidores ficaram sem energia ao longo do ano. Em 2023, o índice apontava 33,70 e 21,58 horas, respectivamente.

Com relação à frequência equivalente de interrupção (FEC), que mede quantas vezes o serviço foi interrompido ao longo do ano, a empresa registrou o total de 10,96 ocorrências na visão do cliente e 7,61 pela perspectiva regulatória.

Os dados mostram uma redução de 5,5 ocorrências na visão cliente e 3,6 na visão regulatória, quando comparados aos dados de 2023, que mostraram 16,43 e 11,16, respectivamente.

Vale destacar que, em 2023, a Equatorial Goiás figurou como a concessionária com pior desempenho no fornecimento de energia em todo o Brasil, no ano de 2023, entre as 29 analisadas.