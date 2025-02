“Nunca fui pistoleiro de ninguém”: policial exposto por Roberto Naves desabafa e aponta ex-prefeito como principal assassino de Luiz Carlos

Glauko Olívio de Oliveira e os outros militares estão processando Roberto por terem sido acusados de participar da execução do fazendeiro

Danilo Boaventura - 13 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução)

O policial militar Glauko Olívio de Oliveira entrou na Justiça contra o ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos), buscando reparação por declarações feitas durante a eleição passada.

Na ocasião, Roberto Naves e a candidata derrotada Eerizania Freitas (UB) tentaram associar o então candidato Márcio Corrêa (PL) à morte do fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva, sugerindo que Glauko e outros policiais teriam sido os executores do crime a mando do agora prefeito eleito.

“Esses dois indivíduos [Roberto e Eerizania], por interesse eleitoral, disseram que eu e os policiais que estavam presos no presídio — eu, Érick [Pereira da Silva] e Thiago Marcelino — éramos funcionários de Márcio Corrêa. Eu nunca trabalhei para político nenhum, nem para Márcio Corrêa, nem para Roberto Naves”, afirmou Glauko em um trecho de audiência obtido pelo Portal 6.

O policial também contestou as acusações e fez uma grave declaração: “Eles me colocaram como participante no crime de um fazendeiro, Luiz Carlos, mas, na realidade, o principal suspeito é o próprio Roberto Naves e seu motorista, Flávio Colombo”.

“Ele disse que eu tinha participação nesses crimes e que éramos capangas e pistoleiros de Márcio Corrêa. Eu nunca fui pistoleiro de ninguém. O que eu faço é combater o crime e o criminoso”, desabafou.

Os militares estavam presos sob acusações de envolvimento em outros possíveis assassinatos, que teriam sido cometidos para ocultar a autoria da morte de Luiz Carlos e também do empresário Fábio Escobar. Além de Glauko, os demais policiais citados por Roberto Naves também entraram com processos contra o ex-prefeito.