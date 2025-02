PF faz buscas em Goiânia contra suspeitos de invadirem sistema da Justiça e alterar tempo de prisão de condenados

Crimes foram identificados pelo Conselho Nacional de Justiça, que acionou autoridades ao verificar as mudanças

Thiago Alonso - 13 de fevereiro de 2025

Imagem mostra a gente da Polícia Federal, em operação (Foto: PF / Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta quinta-feira (13), oito mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de invadir sistemas de execução penal e de mandados de prisão, geridos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Goiânia.

Segundo a investigação, ao acessar os dados, os suspeitos alteravam informações importantes, como o período das penas, adiantando as datas para progressão de regimes, de forma que os presos pudessem progredir mais rapidamente do regime fechado para o semiaberto.

Após serem soltos, esses criminosos rompiam a tornozeleira eletrônica e automaticamente se tornavam foragidos da Justiça. Dentre os ‘beneficiados’ pelo esquema, estão condenados a mais de 60 anos de prisão e integrantes de facções criminosas.

Não o bastante, o grupo também inseria documentos falsos nos sistemas, contando com o auxílio de alguns advogados que participavam dos crimes.

As operações fraudulentas foram detectadas pelo próprio CNJ, que acionou a PF e adotou medidas de segurança com urgência, a fim de restringir ainda mais o acesso às plataformas digitais do órgão.

De acordo com a investigação inicial, foram identificados 15 processos penais com indícios de fraude, mas esse número pode aumentar com os desdobramentos do inquérito, que segue em curso.

