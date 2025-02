Conheça carne que é barata e uma excelente opção para quem busca perder peso

Ela tem cortes sem gordura, é rica em diversos nutrientes e se adapta a qualquer receita

Magno Oliver - 15 de fevereiro de 2025

Lombinho assado.(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Lombinho assado, pernil recheado, costelinha, a carne suína é um corte barato, macio, suculento, pouco calórico e muito barato. Dá para incluir na dieta tranquilamente.

Assim, por ter pouca gordura e um sabor incomparável, a carne de porco possui benefícios nutricionais que tornam seu consumo mais atraente, principalmente para quem busca consumir menos calorias.

A carne suína é um alimento versátil que pode ser preparado de várias formas. Ela é a terceira carne mais consumida no Brasil, ficando atrás apenas do frango e do boi.

Conheça carne que é barata e uma excelente opção para quem busca perder peso

A carne de porco é uma ótima fonte de proteínas de alta qualidade, essenciais para quem busca construção e reparação dos tecidos do corpo. É rica em vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B1 (Tiamina) que é essencial para o metabolismo energético.

Ela também é rica em vitaminas B12, que ajudam na formação de glóbulos vermelhos e no funcionamento adequado do cérebro e do sistema nervoso.

Existem cortes com mais gordura e a carne de porco magra. A carne de porco magra, especialmente cortes como lombo, alcatra e picanha suína, são uma excelente opção para quem busca uma alimentação com baixo teor de gordura e calorias.

Elas são indicações dos nutricionistas pois possuem um teor bastante reduzido de gordura, o que deixa o trabalho mais leve para quem está de olho na balança.

Esse corte também é rico em ferro, essencial para a prevenção de anemias. Também conta com zinco e fósforo, que contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico e a saúde dos ossos, pele e a arcada dentária.

Boa para preparos de forno ou marinada, ela se adapta a qualquer tipo de receita e é recomendação certa para quem busca mais saúde e boa alimentação. Dessa forma, ela se torna uma carne não só saborosa, mas também nutritiva e muito saudável.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!