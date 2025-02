Jovem viraliza ao anunciar que motorista de aplicativo estava traindo a namorada grávida

Registro já reuniu quase 2 milhões de visualizações e diversas interações

Natália Sezil - 15 de fevereiro de 2025

Descoberta inesperada durante corrida por aplicativo viralizou. (Foto: Reprodução)

Após uma viagem de apenas 20 minutos por um aplicativo de corridas, uma jovem foi a público na internet compartilhar uma descoberta sobre o motorista capaz de quebrar o coração da namorada do profissional.

O vídeo viralizou no TikTok, reunindo 1,7 milhão de visualizações, mais de 200 mil curtidas e quase 3 mil comentários. Na postagem, a jovem já começa se referindo à companheira do homem.

“Eu preciso que esse vídeo chegue na Vitória”, começa. “Vitória, o seu namorado/ficante, não sei, Mateus, que trabalha de Uber e tem um gol branco, está te traindo”.

A passageira relata que, durante o trajeto entre os locais de partida e de chegada, o motorista chegou a ligar para quatro mulheres diferentes – nenhuma delas sendo a namorada, que, inclusive, estaria grávida.

No vídeo, a jovem ainda conta que só soube da existência da companheira porque ela foi mencionada em uma das ligações. “Ele falou com a mulher que tinha te apresentado pro pai dele, que o pai dele não tinha gostado de você, e aquela piranha safada ainda teve coragem de falar assim: ‘você devia ter me apresentado pro seu pai’.”

A publicação alcançou diversas pessoas – entre elas, várias Vitórias cujo companheiro se chama Mateus. Por isso, diversos comentários refletem o susto que algumas pessoas sofreram ao ouvirem o relato.

“Falou Vitória e Matheus meu coração já acelerou, mas não estou grávida”, compartilhou uma usuária. Já outro fez um pedido: “eu sou o Matheus mas não é a mim que ela está se referindo, parem de nos marcar porque eu já apanhei tanto da Vitória e eu nem trabalho com Uber”.