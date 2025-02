No entanto, de acordo com o CEO da Uber, essa carreira pode estar com os dias contados, com o fim se aproximando em menos de uma década.

CEO da Uber faz alerta preocupante para motoristas de aplicativo sobre o futuro da profissão

O CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, tem um prognóstico nada otimista para o futuro dos motoristas de aplicativo.

Segundo ele, os veículos autônomos, ou seja, carros que funcionam sem a necessidade de motoristas, dominarão o mercado.

Para o executivo, as máquinas terão a capacidade de realizar as funções dos motoristas de aplicativos, sendo mais seguras e eficientes.

E não é apenas um alerta sem fundamento.

Pesquisas recentes indicam que os veículos autônomos têm maior precisão nas decisões no trânsito, embora ainda apresentem falhas em condições de baixa luminosidade.

A previsão é que, em um prazo de 10 anos, a Uber funcione de maneira híbrida, com uma frota de carros humanos e robôs.

Contudo, a tendência é que, com o tempo, os motoristas humanos percam seu espaço e sejam substituídos por essas novas tecnologias.

Futuro das profissões

E a profissão de motoristas de aplicativos não é a única que corre esse risco.

Pesquisadores brasileiros, com base em um modelo da Universidade de Oxford, apontaram que mais da metade das ocupações atuais no Brasil pode desaparecer nos próximos 20 anos.

O estudo indica que 58,1% dos postos de trabalho desaparecerão devido ao avanço das tecnologias emergentes. Quando se incluem os empregos informais, o número sobe para 62%.