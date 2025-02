Três apostas de Goiás garantem prêmios na Mega-Sena e levam mais de R$ 150 mil; saiba onde

Ninguém conseguiu cravar as seis dezenas e o prêmio acumulou

Davi Galvão - 16 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil/Rafa Neddermeyer)

Nenhum participante conseguiu acertar as seis dezenas e levar o prêmio cheio do concurso da Mega-Sena 2829, no sorteio realizado neste sábado (1°), fazendo com que o valor acumulasse.

Os números sorteados foram 13 – 22 – 38 – 46 – 51 – 56.

Apesar disso, três apostas goianas conseguiram acertar cinco das combinações e garantir uma parcela do prêmio, tendo uma sido realizada em Luziânia, outra em Quirinópolis e a última em São Luís de Montes Belos. Somados, os valores passam dos R$ 150 mil.

Todos os jogos foram feitos de forma presencial, diretamente nas lotéricas e no formato simples, isto é, sem ser bolão.

Os números vencedores garantiram R$ 52.384,82 a cada um dos sortudos.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (18), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 90 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.