Empresas de Aparecida de Goiânia oferecem quase 900 vagas em diversas áreas

Candidatos devem se dirigir às unidades de Atendimento ao Cidadão (SAC)

Paulino Henjengo - 18 de fevereiro de 2025

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia oferece, nesta semana, aproximadamente 900 novas vagas de emprego, em parceria com o Sistema Municipal de Emprego (Sime).

As empresas locais que usam o Sime como um meio para divulgar as oportunidades de emprego, estão em busca de profissionais para incorporarem o quadro de colaboradores. Nesta semana, foram oferecidas 857 novos cargos cargos.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar as vagas que estão disponíveis na página da secretaria no portal da Prefeitura. Vale a ressalva de que elas são atualizadas diariamente.

Em caso de dúvidas poderão ser esclarecidas a partir do próprio site ou pelo WhatsApp (62) 99194-3491.

As candidaturas são realizadas presencialmente. Para isso, os candidatos devem se dirigir às unidades de Atendimento ao Cidadão (SAC) — sem agendamento — localizadas no centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

As unidades do Vapt-Vupt também estão atendendo, contanto que, um agendamento antecipado seja feito no site. As agências ficam localizadas no Garavelo e Araguaia Shopping, de segunda a sexta, das 8h às 17h, ou no Buriti Shopping, que contempla o mesmo horário, além do sábado, cujo atendimento é até as 13h.

Fique por dentro das principais vagas:

• Auxiliar de produção

• Auxiliar de logística

• Movimentador de mercadoria

• Auxiliar de serviços Gerais

• Carga e Descarga

• Costureiro, a máquina na confecção em série

• Carregador (armazém)

• Serviços Gerais

• Administrativo de Obras

• Armador de ferros

• Auxiliar de armazém

• Auxiliar de cozinha

• Servente de obras

• Vendedor de Loja