Doação de imóvel feita para apenas um dos herdeiros pode ser anulada parcialmente se representar mais de 50% do patrimônio do falecido, segundo a Justiça

Entendimento judicial esclarece situações capazes de alterar completamente desfechos envolvendo bens familiares após falecimento

Doação de imóvel feita para apenas um dos herdeiros pode ser anulada parcialmente se representar mais de 50% do patrimônio do falecido, segundo a Justiça
(Foto: Ilustração/ Gemini)
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A doação de um imóvel para apenas um dos herdeiros nem sempre garante que o bem permanecerá integralmente com quem o recebeu.

A legislação brasileira reserva metade do patrimônio de uma pessoa aos chamados herdeiros necessários, como filhos, pais, cônjuge ou companheiro. Essa parcela, conhecida como legítima, não pode ser destinada livremente a apenas um beneficiário.

Quando uma doação ultrapassa a parte disponível do patrimônio, a Justiça pode declarar nula apenas a parcela excedente, preservando o restante do ato. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçou esse entendimento em um julgamento realizado em 2025.

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Como exemplo, imagine uma avó que possua apenas uma casa avaliada em R$ 400 mil e resolva doá-la integralmente a uma das netas em reconhecimento pelos anos de cuidados recebidos.

Mesmo que a doadora lavre a escritura em cartório e registre o imóvel regularmente, os herdeiros poderão questionar a doação no inventário caso o bem represente praticamente todo o patrimônio dela.

Nessa situação, a lei permite que a doadora destine livremente apenas metade do patrimônio. A outra metade pertence aos herdeiros necessários e deve ser preservada na sucessão. A dedicação de um familiar nos cuidados diários, embora possa ter relevância afetiva, não altera as regras da sucessão previstas no Código Civil.

O QUE DIZ A LEI

O Código Civil autoriza qualquer pessoa a doar seus bens ainda em vida, mas estabelece limites para proteger os direitos dos herdeiros necessários. Essa proteção busca impedir que um único beneficiário receba parcela superior à permitida em prejuízo dos demais.

No julgamento do Recurso Especial 2.107.070, a Terceira Turma do STJ decidiu que a chamada doação inoficiosa, aquela que invade a legítima, é nula na parte que exceder a metade disponível do patrimônio.

A ministra Nancy Andrighi destacou que a lei considera essa proteção uma norma de ordem pública. Por isso, nem mesmo o consentimento prévio dos herdeiros na escritura de doação pode afastá-la.

EFEITOS NO INVENTÁRIO

Na prática, isso significa que a escritura pública de doação não impede a revisão judicial do ato quando houver violação da legítima.

Durante o inventário, qualquer herdeiro necessário poderá pedir que a Justiça analise a doação.

Caso a Justiça comprove que a doação ultrapassou o limite legal vigente na época, poderá reduzir apenas a parte excedente e manter válida a parcela permitida.

Especialistas destacam que quem deseja beneficiar um herdeiro específico deve realizar planejamento sucessório com orientação jurídica, evitando conflitos familiares e futuras disputas judiciais sobre a divisão do patrimônio.

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Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

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