Jovem é morto a facadas após discutir com conhecido em distribuidora de bebidas em Goiânia

Eles se envolveram em uma luta corporal

Paulino Henjengo - 18 de fevereiro de 2025

Discussão em uma distribuidora de bebida em Goiânia termina em tragedia. Foto: Reprodução)

Um jovem, de 25 anos, foi morto com uma facada no peito na noite desta segunda-feira (17). O crime ocorreu perto de uma distribuidora de bebidas em Goiânia.

Por volta de 23h30, dois homens estavam conversando e bebendo do lado de fora de uma distribuidora de bebidas, quando iniciou uma discussão entre eles.

Na sequência, o autor saiu do local, sendo que a vítima o seguiu, portando um capacete na mão. Os dois se envolveram em uma luta corporal na qual o criminoso desferiu um golpe de faca no peito do outro, que veio a óbito no local.

Moradores que vivenciaram o episódio acionaram logo a ambulância e a Polícia Militar (PM). Quando a PM chegou, encontrou o corpo estendido no chão, sem sinais vitais.

Ao checar as imagens de segurança da distribuidora onde iniciou a briga, os policiais conseguiram identificar o suposto autor, que pôs-se em fuga após cometer o crime.