Motorista de aplicativo responde após ser ‘criticado por passageiro’: “melhor de bermuda que pelado”

Situação foi repercutida em tom de comédia pelo Instagram @uberlojamateus, em conjunto com o @uberhistorias

Paulo Roberto Belém - 20 de fevereiro de 2025

Influenciadores abordam o dia a dia dos motoristas de aplicativo (Foto: Captura/Instagram)

Mais uma situação recorrente em corridas de aplicativo foi repercutida em tom de comédia pelo Instagram @uberlojamateus, em conjunto com o @uberhistorias. Desta vez, a encenação reflete uma suposta “confusão” entre passageiro e motorista.

No vídeo, o usuário do aplicativo elenca motivos para que “todos” falem mal dos prestadores de serviço, disparando uma venda a bordo que é praticada pelo influenciador Lucas Dias, entre outras situações.

“O próprio motorista que estraga o aplicativo. O cara tá vendendo bugiganga dentro do carro, tá trabalhando usando bermuda”, enumerou, primeiramente.

“Olha o ‘pézão’, o jeito que tá lá embaixo. Calçado você não está e dentro da lei você já sabe que está errado”, disparou, emendando com outra crítica. “Pedi pra ligar o ar, você ligou, só que na maior educação, né! Porque você não tem educação”, acusou.

Por conta do que narrou, o passageiro ameaça. “Eu acho engraçado que do jeito que você me atendeu, eu não vou pagar agora, vou deixar pra próxima. Você vai me deixar aqui”, encerrou, indicando uma calçada.

Contraponto

A história é assumida pelo motorista. “Tá vendo esse lugar aqui. Eu não vou te deixar agora, vou te deixar na próxima”, ironizou, parando o veículo, e respondendo qual dos apontamentos do passageiro teria o incomodado mais.

“Você chamou uber pra quê”, perguntou o prestador de serviço, recebendo de volta um “pra me deslocar do Plano A para o Plano B”, citou, despertando a “finaleira” do motorista.

“Você quer me ver pelado? É melhor eu estar de bermuda do que pelado”, exclamou.

Assista: