Anápolis recebe Fórum de Cultura neste sábado (22)

Serão debatidas as leis que regem a área no município, além da formação, profissionalização e responsabilidade social

Samuel Leão - 21 de fevereiro de 2025

Centro Administrativo, sede da Prefeitura de Anápolis, onde também fica o Teatro Municipal. (Foto: Reprodução)

A tão carente, porém sempre pulsante, cultura anapolina terá um momento de protagonismo neste sábado (22). Isso porque será realizado o primeiro Fórum de Cultura de 2025.

O evento, que irá ocorrer no Teatro Municipal, será realizado das 08h até as 13h e deve contar com autoridades locais.

Em meio aos diálogos culturais, serão debatidas as leis que regem a área no município, além da formação, profissionalização e responsabilidade social que a acompanha.

A comunicação entre poder público e sociedade civil também será pauta, assim como a estrutura e a ocupação dos espaços públicos em Anápolis.

Representantes de vários setores, como da música, dança, artes, festividades tradicionais e outros devem marcar presença.