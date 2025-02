Papa tem carta de renúncia pronta caso saúde o impeça de seguir no cargo

SÃO PAULO, SP (UOL//FOLHAPRESS) – O papa Francisco, 88, tem pronta uma carta em que renuncia ao cargo de líder da Igreja Católica caso sua saúde o impeça de permanecer no posto.

Papa Francisco assinou a carta há cerca de dez anos. Foi o próprio pontífice que confirmou a existência do documento em entrevista ao jornal espanhol ABC, em dezembro de 2022.

Carta está de posse do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. “Assinei a renúncia e disse a ele: ‘em caso de impedimento médico ou algo assim, aqui está minha renúncia. Você a tem'”, declarou Francisco.

Na ocasião, Francisco afirmou não ter receio que o mundo saiba da existência de sua carta de renúncia. “É por isso que estou contando, para que saibam”, disse, ressaltando não saber o que Parolin fez com o documento.

Saúde do Santo Padre virou notícia mundial e preocupa o Vaticano após ele precisar ser internado devido a uma pneumonia bilateral. Francisco foi hospitalizado em 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma, com dificuldades para respirar.

Vaticano informou que a saúde do papa apresentou “leve melhora” e ele não teve mais febre. “A condição clínica do Santo Padre está melhorando ligeiramente. Ele está apirético e seus parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis. Esta manhã, recebeu a Eucaristia e depois se dedicou a atividades de trabalho”, diz o comunicado divulgado pela assessoria de imprensa da Santa Sé”, na quinta-feira (20).

AGENDA CANCELADA

Agenda do papa está cancelada até domingo (23). Em um primeiro momento, a Santa Sé havia cancelado a agenda de Francisco até esta quarta, mas ontem anunciou o cancelamento de sua audiência jubilar de sábado (22) e informou que o papa não presidiria a missa de domingo.

Essa é a quarta internação do papa desde que assumiu o pontificado, em 2013. Francisco tem um histórico de problemas respiratórios.

Nos últimos meses, pontífice sofreu duas quedas em sua residência no Vaticano. Em dezembro, bateu o queixo na mesa de cabeceira, e em janeiro, machucou o braço direito, precisando imobilizá-lo por precaução. Além disso, tem dores crônicas no joelho, que o obrigam a usar cadeira de rodas ou bengala em algumas ocasiões.