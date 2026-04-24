A carne perfeita para almoço e jantar: opção rápida, diferente e deliciosa
Com preparo simples e combinação marcante de sabores, receita aposta em um truque especial para deixar a carne ainda mais macia
Quem busca uma refeição saborosa, prática e com cara de prato especial pode encontrar nessa receita uma ótima alternativa para variar o cardápio sem complicação.
Com poucos ingredientes e um modo de preparo simples, a carne ganha destaque por unir maciez, legumes coloridos e um molho agridoce levemente picante, que deixa tudo ainda mais apetitoso.
A proposta é ideal tanto para um almoço rápido durante a semana quanto para um jantar caprichado, daqueles que surpreendem sem exigir horas na cozinha.
O diferencial está em pequenos detalhes do preparo, que ajudam a realçar a textura da carne e a intensificar os sabores do prato.
Além disso, a combinação de cebola com pimentões verde, amarelo e vermelho dá cor, aroma e um toque especial à receita.
Já o molho, preparado com ingredientes fáceis de encontrar, fecha o prato com um equilíbrio entre doce, salgado e picante.
Ingredientes
Para a carne
- 700 g de carne cortada em tirinhas ou em bifes pequenos
- 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio
- Água suficiente para deixar a carne de molho por 30 minutos
- Um fio de óleo
- 1 cebola fatiada
- 1 pimentão verde fatiado
- 1 pimentão amarelo fatiado
- 1 pimentão vermelho fatiado
- Temperos a gosto
Para o molho
- 2 colheres de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de açúcar
- 1 colher de sopa de molho de soja
- 1 colher de sopa de molho de pimenta
- 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
Modo de preparo
- Corte a carne em tirinhas ou em bifes pequenos.
- Acrescente o bicarbonato de sódio e misture bem para espalhar por toda a carne.
- Coloque a carne em água e deixe marinar por 30 minutos.
- Depois desse tempo, escorra a carne.
- Em uma panela, aqueça um fio de óleo e frite a carne até dourar.
- Retire a carne da panela e reserve.
- Adicione mais um pouco de óleo na mesma panela.
- Coloque a cebola, o pimentão verde, o amarelo e o vermelho.
- Refogue por cerca de 2 minutos.
- Volte a carne para a panela junto com a cebola e os pimentões.
- Acrescente os temperos a gosto e mexa bem.
Prepare o molho
- Em um recipiente, misture o azeite, o alho picado, o açúcar, o molho de soja, o molho de pimenta e o vinagre balsâmico.
- Mexa bem até os ingredientes se incorporarem.
Finalização
Despeje o molho sobre a carne na panela.
Deixe cozinhar por mais 5 minutos, mexendo de vez em quando, para apurar o sabor.
Sirva em seguida.
Com preparo rápido e sabor marcante, a receita é uma opção interessante para sair do básico e transformar ingredientes simples em uma refeição cheia de personalidade.
O resultado é uma carne macia, envolvida por um molho encorpado e acompanhada pelo frescor dos legumes, perfeita para agradar no almoço ou no jantar.
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