A carne perfeita para almoço e jantar: opção rápida, diferente e deliciosa

Com preparo simples e combinação marcante de sabores, receita aposta em um truque especial para deixar a carne ainda mais macia

Layne Brito - 24 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Quem busca uma refeição saborosa, prática e com cara de prato especial pode encontrar nessa receita uma ótima alternativa para variar o cardápio sem complicação.

Com poucos ingredientes e um modo de preparo simples, a carne ganha destaque por unir maciez, legumes coloridos e um molho agridoce levemente picante, que deixa tudo ainda mais apetitoso.

A proposta é ideal tanto para um almoço rápido durante a semana quanto para um jantar caprichado, daqueles que surpreendem sem exigir horas na cozinha.

O diferencial está em pequenos detalhes do preparo, que ajudam a realçar a textura da carne e a intensificar os sabores do prato.

Além disso, a combinação de cebola com pimentões verde, amarelo e vermelho dá cor, aroma e um toque especial à receita.

Já o molho, preparado com ingredientes fáceis de encontrar, fecha o prato com um equilíbrio entre doce, salgado e picante.

Ingredientes

Para a carne

700 g de carne cortada em tirinhas ou em bifes pequenos

1 colher de sopa de bicarbonato de sódio

Água suficiente para deixar a carne de molho por 30 minutos

Um fio de óleo

1 cebola fatiada

1 pimentão verde fatiado

1 pimentão amarelo fatiado

1 pimentão vermelho fatiado

Temperos a gosto

Para o molho

2 colheres de azeite 2 dentes de alho picados 1/2 xícara de açúcar 1 colher de sopa de molho de soja 1 colher de sopa de molho de pimenta 1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Modo de preparo

Corte a carne em tirinhas ou em bifes pequenos. Acrescente o bicarbonato de sódio e misture bem para espalhar por toda a carne. Coloque a carne em água e deixe marinar por 30 minutos. Depois desse tempo, escorra a carne. Em uma panela, aqueça um fio de óleo e frite a carne até dourar. Retire a carne da panela e reserve. Adicione mais um pouco de óleo na mesma panela. Coloque a cebola, o pimentão verde, o amarelo e o vermelho. Refogue por cerca de 2 minutos. Volte a carne para a panela junto com a cebola e os pimentões. Acrescente os temperos a gosto e mexa bem.

Prepare o molho

Em um recipiente, misture o azeite, o alho picado, o açúcar, o molho de soja, o molho de pimenta e o vinagre balsâmico.

Mexa bem até os ingredientes se incorporarem.

Finalização

Despeje o molho sobre a carne na panela.

Deixe cozinhar por mais 5 minutos, mexendo de vez em quando, para apurar o sabor.

Sirva em seguida.

Com preparo rápido e sabor marcante, a receita é uma opção interessante para sair do básico e transformar ingredientes simples em uma refeição cheia de personalidade.

O resultado é uma carne macia, envolvida por um molho encorpado e acompanhada pelo frescor dos legumes, perfeita para agradar no almoço ou no jantar.

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