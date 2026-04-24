A carne perfeita para almoço e jantar: opção rápida, diferente e deliciosa

Com preparo simples e combinação marcante de sabores, receita aposta em um truque especial para deixar a carne ainda mais macia

Layne Brito -
carne perfeita para almoço e jantar
(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Quem busca uma refeição saborosa, prática e com cara de prato especial pode encontrar nessa receita uma ótima alternativa para variar o cardápio sem complicação.

Com poucos ingredientes e um modo de preparo simples, a carne ganha destaque por unir maciez, legumes coloridos e um molho agridoce levemente picante, que deixa tudo ainda mais apetitoso.

A proposta é ideal tanto para um almoço rápido durante a semana quanto para um jantar caprichado, daqueles que surpreendem sem exigir horas na cozinha.

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O diferencial está em pequenos detalhes do preparo, que ajudam a realçar a textura da carne e a intensificar os sabores do prato.

Além disso, a combinação de cebola com pimentões verde, amarelo e vermelho dá cor, aroma e um toque especial à receita.

Já o molho, preparado com ingredientes fáceis de encontrar, fecha o prato com um equilíbrio entre doce, salgado e picante.

Ingredientes

Para a carne

  • 700 g de carne cortada em tirinhas ou em bifes pequenos
  • 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio
  • Água suficiente para deixar a carne de molho por 30 minutos
  • Um fio de óleo
  • 1 cebola fatiada
  • 1 pimentão verde fatiado
  • 1 pimentão amarelo fatiado
  • 1 pimentão vermelho fatiado
  • Temperos a gosto

Para o molho

  1. 2 colheres de azeite
  2. 2 dentes de alho picados
  3. 1/2 xícara de açúcar
  4. 1 colher de sopa de molho de soja
  5. 1 colher de sopa de molho de pimenta
  6. 1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Modo de preparo

  1. Corte a carne em tirinhas ou em bifes pequenos.
  2. Acrescente o bicarbonato de sódio e misture bem para espalhar por toda a carne.
  3. Coloque a carne em água e deixe marinar por 30 minutos.
  4. Depois desse tempo, escorra a carne.
  5. Em uma panela, aqueça um fio de óleo e frite a carne até dourar.
  6. Retire a carne da panela e reserve.
  7. Adicione mais um pouco de óleo na mesma panela.
  8. Coloque a cebola, o pimentão verde, o amarelo e o vermelho.
  9. Refogue por cerca de 2 minutos.
  10. Volte a carne para a panela junto com a cebola e os pimentões.
  11. Acrescente os temperos a gosto e mexa bem.

Prepare o molho

  • Em um recipiente, misture o azeite, o alho picado, o açúcar, o molho de soja, o molho de pimenta e o vinagre balsâmico.
  • Mexa bem até os ingredientes se incorporarem.

Finalização

Despeje o molho sobre a carne na panela.

Deixe cozinhar por mais 5 minutos, mexendo de vez em quando, para apurar o sabor.

Sirva em seguida.

Com preparo rápido e sabor marcante, a receita é uma opção interessante para sair do básico e transformar ingredientes simples em uma refeição cheia de personalidade.

O resultado é uma carne macia, envolvida por um molho encorpado e acompanhada pelo frescor dos legumes, perfeita para agradar no almoço ou no jantar.

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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