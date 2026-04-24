Cubinho de leite frito: sobremesa que é uma delícia e muito fácil de fazer

Com textura macia por dentro e casquinha dourada por fora, receita transforma ingredientes simples em uma sobremesa surpreendente

Layne Brito -
(Foto; Reproduçãp/Captura de tela/Youtube)

Uma sobremesa feita com itens simples, que normalmente já estão na despensa, tem chamado atenção pelo resultado curioso e apetitoso. O cubinho de leite frito une cremosidade, aroma e uma finalização crocante que faz a receita parecer mais elaborada do que realmente é.

Apesar do nome diferente, o preparo é acessível e pode ser reproduzido sem dificuldades até por quem não tem tanta experiência na cozinha.

A base leva leite, açúcar, gemas e amido de milho, além de ingredientes que ajudam a perfumar a mistura, como canela e cascas de limão e laranja.

Para deixar tudo ainda mais saboroso, a receita também ganha leite condensado, que contribui para uma textura mais encorpada e um gosto mais marcante.

Ingredientes

Para a base

  • 1 xícara de leite (210 ml), para aromatizar
  • 1 pau de canela
  • Casca de meio limão
  • Casca de meia laranja
  • 2 gemas1/3 de xícara de açúcar refinado
  • 1 xícara e meia de leite
  • 1/2 xícara de amido de milho
  • 1/2 lata ou 1/2 caixinha de leite condensado
  • 1/4 de colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher e meia de sopa de manteiga

Para empanar e fritar

  • Farinha de trigo
  • 2 ovos batidos
  • Óleo para fritar

Para finalizar

  • 1/2 xícara de açúcar
  • 1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

  1. Em uma panela, aqueça 1 xícara de leite até ferver.
  2. Desligue o fogo e acrescente o pau de canela, a casca de meio limão e a casca de meia laranja.
  3. Tampe a panela e deixe o leite descansando por 30 minutos para pegar bem o aroma.
  4. Em uma vasilha, misture as 2 gemas com 1/3 de xícara de açúcar refinado por cerca de 2 minutos, até formar um creme mais claro.
  5. Em outro recipiente, dissolva 1 xícara e meia de leite com 1/2 xícara de amido de milho.
  6. Junte essa mistura ao creme de gemas e mexa bem.
  7. Retire da panela as cascas e o pau de canela do leite aromatizado.
  8. Despeje na panela a mistura preparada e acrescente 1/2 lata ou 1/2 caixinha de leite condensado.
  9. Leve ao fogo, mexendo sempre.
  10. Quando começar a engrossar, mantenha no fogo médio e continue mexendo bem para cozinhar o amido.
  11. Cozinhe por mais cerca de 5 minutos, até formar um creme firme e liso.
  12. Desligue o fogo e adicione a essência de baunilha e a manteiga.
  13. Misture até incorporar tudo.
  14. Transfira o creme para uma travessa ou forma untada com manteiga.
  15. Cubra com papel-filme em contato com a massa para não criar película.
  16. Leve à geladeira por cerca de 6 horas, ou por até 1 hora no freezer.
  17. Depois de firme, desenforme e corte em quadradinhos.
  18. Passe cada cubinho na farinha de trigo, depois nos ovos batidos.
  19. Frite em óleo quente até dourar dos dois lados.
  20. Escorra em papel-toalha, grade ou pano limpo.
  21. Misture 1/2 xícara de açúcar com 1 colher de chá de canela em pó.
  22. Passe os cubinhos ainda quentes nessa mistura.
  23. Sirva em seguida.
  Finalização deixa a sobremesa ainda mais especial

O resultado é uma sobremesa diferente, cremosa por dentro, douradinha por fora e com potencial até para servir em festas ou vender.

Uma receita simples, mas com cara de doce especial.

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

