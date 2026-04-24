Cubinho de leite frito: sobremesa que é uma delícia e muito fácil de fazer
Com textura macia por dentro e casquinha dourada por fora, receita transforma ingredientes simples em uma sobremesa surpreendente
Uma sobremesa feita com itens simples, que normalmente já estão na despensa, tem chamado atenção pelo resultado curioso e apetitoso. O cubinho de leite frito une cremosidade, aroma e uma finalização crocante que faz a receita parecer mais elaborada do que realmente é.
Apesar do nome diferente, o preparo é acessível e pode ser reproduzido sem dificuldades até por quem não tem tanta experiência na cozinha.
A base leva leite, açúcar, gemas e amido de milho, além de ingredientes que ajudam a perfumar a mistura, como canela e cascas de limão e laranja.
Para deixar tudo ainda mais saboroso, a receita também ganha leite condensado, que contribui para uma textura mais encorpada e um gosto mais marcante.
Ingredientes
Para a base
- 1 xícara de leite (210 ml), para aromatizar
- 1 pau de canela
- Casca de meio limão
- Casca de meia laranja
- 2 gemas1/3 de xícara de açúcar refinado
- 1 xícara e meia de leite
- 1/2 xícara de amido de milho
- 1/2 lata ou 1/2 caixinha de leite condensado
- 1/4 de colher de chá de essência de baunilha
- 1 colher e meia de sopa de manteiga
Para empanar e fritar
- Farinha de trigo
- 2 ovos batidos
- Óleo para fritar
Para finalizar
- 1/2 xícara de açúcar
- 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo
- Em uma panela, aqueça 1 xícara de leite até ferver.
- Desligue o fogo e acrescente o pau de canela, a casca de meio limão e a casca de meia laranja.
- Tampe a panela e deixe o leite descansando por 30 minutos para pegar bem o aroma.
- Em uma vasilha, misture as 2 gemas com 1/3 de xícara de açúcar refinado por cerca de 2 minutos, até formar um creme mais claro.
- Em outro recipiente, dissolva 1 xícara e meia de leite com 1/2 xícara de amido de milho.
- Junte essa mistura ao creme de gemas e mexa bem.
- Retire da panela as cascas e o pau de canela do leite aromatizado.
- Despeje na panela a mistura preparada e acrescente 1/2 lata ou 1/2 caixinha de leite condensado.
- Leve ao fogo, mexendo sempre.
- Quando começar a engrossar, mantenha no fogo médio e continue mexendo bem para cozinhar o amido.
- Cozinhe por mais cerca de 5 minutos, até formar um creme firme e liso.
- Desligue o fogo e adicione a essência de baunilha e a manteiga.
- Misture até incorporar tudo.
- Transfira o creme para uma travessa ou forma untada com manteiga.
- Cubra com papel-filme em contato com a massa para não criar película.
- Leve à geladeira por cerca de 6 horas, ou por até 1 hora no freezer.
- Depois de firme, desenforme e corte em quadradinhos.
- Passe cada cubinho na farinha de trigo, depois nos ovos batidos.
- Frite em óleo quente até dourar dos dois lados.
- Escorra em papel-toalha, grade ou pano limpo.
- Misture 1/2 xícara de açúcar com 1 colher de chá de canela em pó.
- Passe os cubinhos ainda quentes nessa mistura.
- Sirva em seguida.
Finalização deixa a sobremesa ainda mais especial
O resultado é uma sobremesa diferente, cremosa por dentro, douradinha por fora e com potencial até para servir em festas ou vender.
Uma receita simples, mas com cara de doce especial.
