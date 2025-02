6 truques para pagar menos na conta de água no final do mês

Pequenos ajustes no seu dia a dia podem fazer uma grande diferença

Pedro Ribeiro - 23 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Economizar água é essencial para garantir a sustentabilidade do planeta e ainda pode ajudar a reduzir sua conta no final do mês.

Além disso, você já parou para pensar em quanta água é desperdiçada todos os dias em pequenas ações do seu dia a dia?

Mas a boa notícia é que você não precisa mudar sua rotina para fazer diferença.

Com pequenas atitudes é possível evitar desperdícios sem abrir mão do conforto.

1. Feche a torneira enquanto escova os dentes

Pode parecer pouco, mas deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes pode desperdiçar até 12 litros de água por minuto.

Por isso, fechar a torneira enquanto escova faz toda a diferença.

O mesmo vale para quando ensaboa as mãos ou faz a barba.

2. Conserte vazamentos

Um pequeno vazamento pode desperdiçar centenas de litros de água por dia.

Canos furados, torneiras pingando e descargas com defeito são vilões do desperdício.

Fique de olho e resolva esses problemas o quanto antes!

3. Reaproveite água

Além de economizar, você pode reaproveitar a água da máquina de lavar para limpar o quintal ou dar descarga.

Outra dica é coletar água da chuva para regar plantas.

4. Máquina de lavar

Evite lavar roupas em pequenas quantidades.

Espere juntar uma carga maior antes de ligar a máquina.

Isso reduz o número de lavagens e, consequentemente, o consumo de água. O mesmo vale para a lava-louças!

5. Tempo no banho

Normalmente, banhos demorados consomem muita água.

Reduzir o tempo no chuveiro em apenas 5 minutos pode economizar até 80 litros por banho.

Tente ser mais rápido e evite deixar a água correndo enquanto se ensaboa.

6. Descarga

Por fim, as descargas comuns podem gastar até 20 litros de água por acionamento.

Se possível, instale sistemas de descarga com duplo acionamento, que permitem usar menos água.

Isso ajuda a economizar água sem prejudicar a higiene.

