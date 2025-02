Mudança no trânsito afugenta clientes do Marista e atrapalha comércio

Situação foi tratada em uma sessão, na Câmara Municipal de Goiânia, que aconteceu nesta segunda-feira (24)

Samuel Leão - 24 de fevereiro de 2025

Trânsito de veículos na avenida Jamel Cecílio, em Goiânia. (Foto: Jackson Rodrigues / Prefeitura de Goiânia).

O que pretendia trazer fluidez ao trânsito de Goiânia acabou tendo outras repercussões, com diversos empresários apontando a queda no movimento pela proibição da parada e de se estacionar.

Comerciantes das Avenidas 136 e Jamel Cecílio estão preocupados com as mudanças, que teriam reduzidos os clientes na região do Marista.

A situação foi tratada em uma sessão, na Câmara Municipal de Goiânia, que aconteceu nesta segunda-feira (24) e reuniu diversos representantes da sociedade civil.

“Tem uma semana que eu não recebo um cliente na minha empresa. Antes, a média era de 10 a 12 clientes. Tem vizinho meu que recebia até 40, e agora não está recebendo”, contou a empresário Lorena Marcelino.

A falta de estacionamento também foi criticada por Cristiano Caixeta, presidente do Sindilojas, que reforçou que essa se tornou a maior problemática da região.

No início da Avenida 136, inclusive, teriam sido aumentadas para 18 vagas de estacionamento, o que antes eram 10. Além disso, a gestão deve seguir buscando alternativas para corrigir os problemas no trânsito.