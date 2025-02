Mulher mata o marido com facada no coração, alegando defender a filha

Suspeita teria utilizado uma faca de corte de carne para acertar um golpe no peito do homem

Da Redação - 24 de fevereiro de 2025

Vítima foi identificada como Welington Barbosa de Araújo. (Foto: Reprodução)

Um caso de homicídio foi registrado na noite desta segunda-feira (24), após uma discussão entre esposa e marido terminar em esfaqueamento em Jaraguá, no Centro goiano.

A vítima foi identificada como Welington Barbosa de Araújo, de 38 anos.

A confusão teria começado quando a esposa de Wellington, de 28 anos, chegou em casa após o trabalho, ao que teria encontrando o marido alterado, devido ao suposto consumo de drogas e álcool. Ele teria questionado de onde ela vinha e duvidado da resposta.

Nesse momento, as ameaças teriam tido início. De acordo com a suspeita, o homem teria a agredido e enforcado – do que ela teria conseguido se desvencilhar. Depois disso, ela relata que foi até o portão da casa para atender alguém que havia lhe trazido um pedaço de carne.

Diante disso, as agressões teriam cessado por um tempo, enquanto a jovem cortava a carne recebida. Pouco depois, o homem teria se aproximado da filha dela, levantando a mão para a adolescente e ameaçando agredi-la.

Tentando defender a filha, a suspeita teria utilizado a faca que usava para cortar a carne para esfaquear a vítima, com um golpe na altura do peito, na região do coração.

O relato de vizinhos é de que o homem frequentemente agredia a esposa. Ao perceberem a confusão, eles teriam acionado a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar disso, a equipe de socorristas constatou o óbito no local. Já a jovem foi presa e encaminhada para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja), para a confecção do relatório médico.

Posteriormente, ela foi levada até a delegacia da Polícia Civil (PC), onde o caso seguirá sendo investigado.