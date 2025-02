Não é o sabão nem o amaciante – veja o produto que realmente deixa as roupas perfumadas

Existe um produto, pouco convencional, mas muito mais eficiente para manter as roupas perfumadas por muito mais tempo

Ruan Monyel - 25 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Fazendo em Casa)

Ter roupas perfumadas e sentir aquele cheirinho agradável de frescor é o desejo de muita gente, mas nem todo mundo consegue isso.

Mesmo com as peças limpas, nem sempre o perfume dura tanto quanto gostaríamos, afinal, muitos acreditam que o segredo está no uso do amaciante, mas esse produto garante uma fragrância prolongada.

Com o tempo, os tecidos acumulam resíduos, dificultando a fixação do perfume e, em alguns casos, deixando as roupas com um cheiro desagradável.

O que poucos sabem é que existe um produto muito mais eficiente para manter as roupas perfumadas por muito mais tempo: o Pinho Sol.

Embora seja mais conhecido como desinfetante para pisos e superfícies, o Pinho Sol é um excelente aliado na lavagem das roupas.

Além de perfumar, ele possui propriedades bactericidas e antifúngicas, removendo microrganismos que podem causar mau cheiro nos tecidos.

Seu efeito é ainda mais potente para roupas de banho e roupas de cama, que tendem a reter umidade e odores difíceis de eliminar apenas com sabão e amaciante.

Para usar o Pinho Sol corretamente na lavagem das roupas, basta adicionar uma tampinha do produto no compartimento do amaciante da máquina de lavar.

Isso permite que o líquido se espalhe durante o enxágue, fixando o perfume nas fibras do tecido sem deixar resíduos que agridem as peças.

O aroma marcante do Pinho Sol permanece por muito mais tempo do que o perfume do amaciante convencional, garantindo roupas perfumadas o dia todo.

Outra maneira eficaz de potencializar a fragrância nas roupas é utilizar Pinho Sol com um pouco de vinagre, que ajuda na fixação do produto.

Se você já tentou de tudo para manter suas roupas perfumadas e ainda não encontrou uma solução eficaz, vale a pena experimentar essa combinação.

