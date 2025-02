Anvisa proíbe a venda de mais de 40 produtos para o cabelo; veja a lista

Anvisa proíbe a venda de mais de 40 produtos para o cabelo; veja a lista

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, entrou em vigor imediatamente

Pedro Ribeiro - 27 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/ Portal Gov.br)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de 47 pomadas capilares em todo o Brasil.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, entrou em vigor imediatamente.

Nos últimos anos, a Anvisa tem reforçado as regras para garantir mais segurança aos consumidores.

Desde 2023, a agência estabeleceu critérios mais rigorosos para a regularização das pomadas capilares.

Como resultado, cerca de 1,2 mil produtos já tiveram seus registros cancelados. Agora, mais de 47 marcas foram afetadas por não atenderem às exigências.

Os produtos proibidos faziam parte de um processo de notificação simplificada, ou seja, não passavam por uma análise rigorosa antes de chegarem ao mercado.

Com as novas regras, esse procedimento deixou de ser válido para pomadas capilares, e as empresas tiveram até 31 de dezembro de 2024 para se adequar.

Como não cumpriram as normas, seus registros foram definitivamente cancelados.

Lista de pomadas proibidas

Entre os produtos que tiveram sua venda suspensa, estão:

Pomada Modeladora Efeito Seco Mr. Dan;

Pomada Capilar Efeito Cola Grecco Men;

Pomada Modeladora Capilar 3 Em 1 Grecco Men;

Pomada Finalizadora Efeito Teia Elástica Grecco Men By Mié Barber;

Pomada Finalizadora Waves Grecco 360Waves;

Pomada Modeladora Matte Effect Toque Seco Grecco Men;

Pomada Fixadora Glue Hair;

Pomada Matte Maxi Farma;

Pomada Efeito Seco Hair On;

Forza Pomada Modeladora E Finalizadora Jan Rosê;

Pomada Líquida Grooming Tuning Nohraan;

Pomada Modeladora Matte L2K;

Pomada Matte;

Pomada Teia Hair On;

Pomada Cera Para Cabelo Nohraan;

Pomada Matte Masculina;

Pomada Efeito Água Saada;

Pomada Matte Saada;

Pomada Matte Uni Cosmetica;

Pomada 6 Cilindros;

Pomada Fixadora;

Pomada Spider Web Nohraan;

Pomada Branca Modeladora Devons;

Pomada Speed Envoke;

Pomada Efeito Teia;

Pomada Efeito Água (Ressonante);

Pomada Modeladora Black Capitano;

Pomada Modeladora Molding Premium – Scolari Profissional;

Pomada Capilar Modeladora Floraminas;

Pomada Modeladora Matte Dartagnan;

Pomada Chappers Efeito Teia 130G;

Pomada Matte Fixação Alta Gambler;

Pomada Teia;

Don Alcides Freak Show Pomada Para Cabelo Alta Fixação Efeito Matte;

Pomada Fixadora Sculpt De Sírius;

Pomada Capilar Nofrizz Bothânico Hair;

Pomada Modeladora Para Cabelos Awatã Efeito Seco 120Gr;

Pomada Modeladora Efeito Matte Glum;

Pomada Cabelo E Barba Efeito Seco Guilherme Mallagutti;

Pomada Modeladora Rehidratt Mega Brilho 60G;

Pomada Modeladora Capilar For Men Rehidratt 60 G;

Pomada Modeladora Rehidratt Controle E Equilibrio 60G;

Pomada Modeladora Rehidratt Sérum Pro Repair 60G;

Pomada Modeladora – Coreto;

Matte Extreme – X-Way Professional;

Pomada Fixadora Homens Vitiss.

O que fazer se você usa essas pomadas?

A Anvisa alerta para os riscos do uso de produtos irregulares. Se você tem alguma dessas pomadas em casa, o ideal é interromper o uso imediatamente. Além disso, evite comprar cosméticos de procedência duvidosa.

Caso haja contato acidental com os olhos, lave com água corrente por 15 minutos. Se surgirem sintomas como dor, irritação ou vermelhidão, procure um médico.

A Anvisa também incentiva denúncias de vendas irregulares. Se você encontrar alguma dessas pomadas à venda, informe a Vigilância Sanitária pelos canais oficiais.

Fique atento

Antes de comprar qualquer pomada capilar, verifique se ela está regularizada. No site da Anvisa, é possível acessar um painel atualizado com todos os produtos autorizados.

Essa medida reforça a segurança dos consumidores e garante que apenas cosméticos testados e aprovados sejam vendidos no Brasil. Fique informado e proteja sua saúde!

