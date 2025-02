Conheça a carne para churrasco melhor que picanha e que dá de 10 a 0 em qualquer uma de primeira

Especialistas garantem que esse corte é mais suculento, macio e ainda custa menos

Magno Oliver - 27 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Quando o assunto é churrasco, a picanha sempre aparece como a grande estrela da grelha. Mas e se existisse um corte que consegue ser ainda mais saboroso, macio e suculento, além de custar menos?

Pois essa carne existe e tem conquistado cada vez mais espaço entre os apaixonados pelo bom e velho churrasco brasileiro.

Muitos especialistas garantem que essa opção dá de 10 a 0 em qualquer carne de primeira, surpreendendo até mesmo quem nunca imaginou abrir mão da picanha.

Se você quer elevar o nível do seu churrasco sem gastar uma fortuna, precisa conhecer a fraldinha. Esse corte, retirado da parte traseira do boi, é conhecido por sua incrível suculência e sabor marcante.

Diferente da picanha, que tem uma camada de gordura na parte superior, a fraldinha possui gordura entremeada dentro da carne, garantindo um churrasco mais úmido e cheio de sabor sem precisar de grandes preparos.

Além disso, sua textura é extremamente macia, desde que seja cortada no sentido correto das fibras, o que faz toda a diferença na hora de servir.

Motivos para apostar na fraldinha no seu próximo churrasco

1. Suculência incomparável – A fraldinha mantém a umidade da carne por conta do seu marmoreio natural, tornando cada pedaço um espetáculo de sabor.

2. Textura extremamente macia – Ao contrário de cortes que podem ficar secos ou duros se passarem do ponto, a fraldinha tem uma textura perfeita para churrasco.

3. Custo-benefício imbatível – Comparada com a picanha e outros cortes nobres, a fraldinha é muito mais acessível e pode alimentar mais pessoas sem comprometer a qualidade do churrasco.

4. Preparo fácil e rápido – Não precisa de temperos sofisticados ou marinadas longas. Apenas sal grosso e fogo médio são suficientes para extrair o máximo dessa carne.

5. Versatilidade na cozinha – Se sobrar alguma peça depois do churrasco, a fraldinha também é ótima para assados, grelhados e até hambúrgueres caseiros.

Dicas para preparar a fraldinha no churrasco como um mestre

– Atenção ao corte! – Sempre fatie a carne contra as fibras para garantir mais maciez.

– Não exagere no tempero – Apenas sal grosso é suficiente para realçar o sabor natural da carne.

– Controle o fogo – O ideal é assar em fogo médio para garantir que a carne fique suculenta sem queimar por fora.

– Deixe descansar antes de cortar – Isso faz com que os sucos se redistribuam dentro da carne, evitando que ela perca umidade.

Se você ainda não experimentou a fraldinha no seu churrasco, essa pode ser a oportunidade perfeita para inovar e surpreender seus convidados.

Com sabor intenso, maciez incrível e um preço bem mais acessível, esse corte tem tudo para se tornar o novo queridinho da grelha!

