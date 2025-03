Pirenópolis vai ganhar hotel-boutique com investimento de R$ 35 milhões na cidade histórica

Essa é a promessa do Mandala dos Pireneus Eco Village, da incorporadora WAM Experience

Paulo Roberto Belém - 01 de março de 2025

Mandala dos Pireneus Eco Village, projeto da incorporadora WAM Experience (Arte: Divulgação)

Um empreendimento que está sendo construído em Pirenópolis, considerando o conceito multipropriedade, promete entregar em 2027 um ambiente que harmoniza sofisticação, conforto e conexão com a natureza.

Essa é a promessa do Mandala dos Pireneus Eco Village, da incorporadora WAM Experience, que está em obras desde o ano passado. A empresa destaca, inicialmente, a localização privilegiada do que será o hotel-boutique na cidade histórica, com investimento previsto de R$ 35 milhões.

A previsão é de que o local tenha 57 apartamentos divididos em seis tipos, sendo que os espaços variam entre 27,78 m² a 70,17 m², sendo dois deles equipados com ofurô. A projeção é acomodar famílias e grupos de amigos.

As opções incluem plantas tipo loft e apartamentos com cômodos separados, atendendo diferentes perfis de hóspedes.

Fora o espaço particular, o empreendimento visa oferecer uma estrutura completa de lazer, com destaque para a piscina de borda infinita, academia moderna, spa, restaurante, bar, business center, playground, espaço infantil e hidromassagem.

Além disso, contará com um rooftop com vista panorâmica da Serra dos Pireneus, proporcionando aos visitantes a oportunidade de contemplar um dos mais belos pôr do sol do cerrado goiano.

“O lançamento do Mandala dos Pireneus é um marco que promete impulsionar a economia local, criando empregos e atraindo novos visitantes. Essa iniciativa reflete a visão estratégica de fortalecer nossa presença em mercados turísticos de alto potencial”, ressalta Lucas Fiuza, CEO da WAM Experience.