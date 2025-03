Apae Anápolis é alvo de criminosos e solução do caso poderá ocorrer somente após o Carnaval

PM chegou a realizar investigações preliminares, mas o recesso de feriado acabou atrapalhando as diligências

Thiago Alonso - 03 de março de 2025

Apae Anápolis foi invadida. (Foto: Reprodução)

O que era para ser uma segunda-feira (03) de retorno ao trabalho comum acabou em caso de polícia, após trabalhadores encontrarem a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Anápolis arrombada.

Segundo os funcionários, que atuam em uma obra nos fundos da instituição, eles haviam deixado o local na sexta-feira (28) e retornaram após o fim de semana, momento em que encontraram as portas violadas.

Ao se aproximarem, constataram que vários materiais de construção haviam sido furtados, além de uma bicicleta, que também foi levada pelos suspeitos.

Diante disso, a Polícia Militar (PM) se dirigiu ao endereço e questionou um profissional do local sobre as câmeras de segurança, que possivelmente teriam registrado o crime.

No entanto, o trabalhador explicou que as imagens ficam sob comando do setor responsável pelo monitoramento e que este só retornaria à instituição na quarta-feira (05), após o recesso de Carnaval.

Agora, o caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil (PC), que aguardará a data para continuar as investigações acerca do crime.

