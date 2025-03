Conheça a carne de segunda que bate a maioria de primeira e está no top 1

Ela virou a queridinha nos lares brasileiros e garante um sabor especial nos seus preparos

Magno Oliver - 04 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@cozinhandocomtalita)

Quando o assunto é carne de panela, não tem conversa, é preciso saber temperar e preparar bem o corte para não decepcionar quem vai apreciar o prato. Ela exige uma atenção especial.

E para quem gosta de carne de qualidade, uma das opções mais saborosas e econômicas pra não gastar e ter um bom sabor à mesa é o corte de acém.

Dessa forma, o acém é considerado uma carne de segunda que garante uma textura suculenta e versátil, que muitas vezes acaba sendo negligenciado em comparação aos cortes mais nobres.

Conheça a carne de segunda que bate a maioria de primeira e está no top 1

Essa carne ganhou muita popularidade recentemente por conta de sua capacidade de absorver temperos e ficar bem macia, após um cozimento bem lento.

Para quem não está familiarizado, o acém é uma peça retirada da parte dianteira do boi, mais especificamente do ombro, o que faz dele um corte que possui mais fibras musculares.

Assim, essas fibras musculares contidas nele exigem um tempo maior de cozimento. Assim, quando preparados da forma correta, o acém resulta em pratos com uma maciez incomparável.

Segundo os chefs renomados dos grandes restaurantes, o segredo do preparo de uma boa carne de panela com acém está no cozimento lento. Sem esquecer de um bom fogo baixo por várias horas.

Os cozinheiros explicam que a carne vai se desmanchando e os sabores dos temperos vão se incorporando de forma mais profunda. Isso vai gerando mais caldo e robustez ao preparo.

O acém é macio, tem sabor marcante e lembra o gosto tradicional de carne assada, mas com a suculência característica de um cozido tradicional.

Outro ponto positivo é que ele é um corte de custo mais acessível. Isso é uma vantagem para quem precisa economizar na hora de comprar carne no açougue.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!