Policiais fantasiados de Mario Bros e Luigi prendem ladrões no Carnaval de SP

Agentes fantasiados participam da Operação Carnaval, para coibir roubos e furtos de celular durante os blocos de rua paulistanos

Folhapress - 04 de março de 2025

Na bolsa que o homem carregava os policiais encontraram dois celulares furtados. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

DIEGO ALEJANDRO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Policiais civis fantasiados de Mario Bros, Luigi e Yoshi (dinossauro) – personagens da franquia de videogame da Nintendo – prenderam um suspeito de furtar celulares em um bloco de Carnaval na zona sul da capital paulista na manhã desta terça (4).

O episódio foi compartilhado nas redes sociais de Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública (SSP) de São Paulo.

O detido, um homem de 28 anos, foi abordado por policiais no entorno do Parque Ibirapuera, onde ocorria do desfile do bloco do Galo da Madrugada.

Segundo a SSP, na bolsa que o homem carregava os policiais encontraram dois celulares furtados.

O suspeito foi encaminhado ao 36º DP (Vila Mariana), onde foi autuado em flagrante por furto. As duas vítimas compareceram na delegacia e reconheceram os aparelhos, que foram devolvidos.

Os agentes fantasiados participam da Operação Carnaval, para coibir roubos e furtos de celular durante os blocos de rua paulistanos.

Cenas como esta estão sendo gravadas desde o pré-Carnaval. Semana passada, policiais fantasiados de Chapolin Colorado e padre prenderam um ladrão de celulares na região da Consolação.

À Folha, os policiais afirmaram que a escolha dos novos personagens permanece sigilosa, mas as roupas precisam ser largas para esconder a arma e as algemas e não restringir os movimentos caso precisem correr atrás de suspeitos no meio da multidão.

A estratégia está funcionando, segundo a SSP. O fim de semana de pré-Carnaval teve 880 registros de roubos e furtos de celulares em todo estado de São Paulo, dos quais 590 ocorreram na capital.

O número representa redução de 62% em relação ao mesmo período no ano passado, quando foram contabilizados 2.344 boletins de ocorrência do mesmo crime.