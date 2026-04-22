Homem morre três dias após ser esfaqueado durante discussão em bar de Senador Canedo

Suspeito disse ter sido provocado, foi para casa, pegou uma faca e retornou ao estabelecimento para concluir o ataque

Natália Sezil - 22 de abril de 2026

Homem foi internado no Hugo após confusão dentro de bar. (Foto: Reprodução e Divulgação)

Um homem, de 42 anos, morreu no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia, três dias após ser esfaqueado durante uma discussão em um bar de Senador Canedo, na região Metropolitana da capital.

Apesar dos esforços médicos durante a internação, Willim de Nazareno Leal Mendes não resistiu e teve a morte confirmada na noite desta terça-feira (21). A confusão aconteceu no último sábado (18).

Na ocasião, suspeito e vítima estavam em um estabelecimento na Vila Galvão quando teriam começado a brigar por conta de um motivo fútil, que não foi revelado.

Questionado pelas autoridades, o suspeito, de 67 anos, alegou ter sido provocado pelo outro homem, que morava nas proximidades. Na versão dele, falou que iria em casa buscar uma faca, ao que a vítima teria duvidado.

Em resposta, o idoso cumpriu o que disse. Ao retornar ao bar, desferiu uma facada contra o abdômen do vizinho. Segundo testemunhas, outras pessoas presentes ainda tentaram separar a discussão, mas sem sucesso.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local. Ao chegar no estabelecimento, entretanto, não teria encontrado nenhum dos dois envolvidos. A vítima já havia sido levada ao Hugo, enquanto o suspeito tinha voltado para casa.

Ele foi localizado dentro da residência, confessou o crime e apresentou a própria versão. O idoso foi preso em flagrante e levado à delegacia, ficando à disposição do Judiciário.

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