Uma virada de chave começa na vida de quem tem esses 4 signos, segundo a astrologia

Mudanças internas, decisões importantes e novos caminhos podem marcar uma fase decisiva para quatro signos do zodíaco

Layne Brito - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Há fases em que a vida parece empurrar certas pessoas para fora da zona de conforto. O que antes parecia suportável começa a incomodar, decisões adiadas ganham urgência e até velhos hábitos passam a perder espaço.

Na astrologia, esse tipo de movimento costuma ser interpretado como um sinal de transição, quando ciclos se encerram para que outros tenham início.

Para alguns signos, esse processo tende a ser ainda mais intenso.

Isso porque o momento favorece mudanças internas, reposicionamentos e escolhas que podem alterar a forma como essas pessoas enxergam o amor, o trabalho, os planos e até a própria identidade.

Entre altos e baixos, a sensação é de que algo importante finalmente começa a sair do lugar.

1. Touro

Para os taurinos, essa virada de chave deve estar ligada principalmente à segurança emocional e material.

Mesmo sendo um signo que costuma evitar mudanças bruscas, o período favorece atitudes mais firmes diante daquilo que já não traz estabilidade real.

A tendência é que muitos sintam necessidade de rever prioridades e abandonar situações que vinham sendo mantidas apenas por comodidade.

2. Leão

Leoninos também devem perceber uma fase de transformação marcante.

A astrologia aponta um momento de retomada da autoconfiança, com mais clareza para entender o que merece permanência e o que precisa ser deixado para trás.

Essa energia pode refletir tanto na vida pessoal quanto na profissional, abrindo espaço para decisões mais ousadas e alinhadas com aquilo que o signo realmente deseja viver.

3. Escorpião

No caso de Escorpião, as mudanças prometem acontecer de forma profunda.

Questões emocionais, relações mal resolvidas e processos internos podem ganhar força nos próximos dias, exigindo mais maturidade para encarar encerramentos e recomeços.

Apesar de intenso, esse movimento tende a funcionar como um divisor de águas, trazendo mais consciência e firmeza para o que vier pela frente.

4. Aquário

Aquarianos entram nessa fase com forte impulso por liberdade e renovação.

O desejo de experimentar o novo, romper padrões e buscar caminhos mais autênticos deve ficar ainda mais evidente.

Segundo a astrologia, esse é um período favorável para sair do automático e apostar em mudanças que façam mais sentido com a própria essência, mesmo que isso exija coragem para enfrentar o inesperado.

Embora cada signo viva essa fase de maneira diferente, o ponto em comum é claro: há um ciclo de transformação em andamento.

Para esses quatro signos, a chamada virada de chave pode representar o início de uma etapa mais consciente, intensa e alinhada com aquilo que já não pode mais ser adiado.

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