Adolescente que usou bilhete para pedir socorro em Aparecida de Goiânia já havia sido enforcada pelo pai, revela Conselho Tutelar

Suspeito, que guardava arma em casa, foi preso. Polícia Civil investiga o caso

Gabriel Dias - 22 de abril de 2026

Bilhete escrito pela adolescente. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

A adolescente, de 16 anos, que pediu socorro por bilhete a colega em Aparecida de Goiânia já havia sido enforcada pelo pai, segundo o Conselho Tutelar.

Élite Arantes, conselheira responsável pelo caso, explicou em entrevista à TV Anhanguera que essa agressão ocorreu no início do ano e constava no pedido de socorro.

O bilhete foi escrito pela vítima no último dia 13, denunciando agressões do pai após ele encontrar conteúdos que considerava inadequados no celular dela.

O material chegou ao Conselho Tutelar no dia seguinte, depois que a colega mostrou o relato à escola, que imediatamente acionou o órgão.

No bilhete, a adolescente relata: “meu pai me bateu, meu braço está roxo e vermelho. Ele enforcou meu pescoço, tá vermelho. Ele quase me deu um tiro na cabeça.”

Após ida da polícia à residência, o suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo. O caso segue em investigação pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiânia!