Mulher recebe recado e encontra ex-marido morto na calçada de casa

Ela encontrou-o ensanguentado, deitado no chão do lado de fora da residência

Paulino Henjengo - 05 de março de 2025

Mulher encontra ex-companheiro morto na calçada (Foto: Reprodução).

Na madrugada desta quarta-feira (05), uma mulher, de idade não revelada, encontrou seu ex-marido morto na calçada próximo da casa dele. O crime aconteceu na cidade de Edéia, região sul do estado.

A ex-companheira da vítima teria recebido uma ligação dos vizinhos dele, que relataram sobre o ocorrido. Enquanto ela se preparava para ir ao local e sem muitos detalhes, a mulher não tinha noção da gravidade da situação, já que pensou que ele estaria embriagado.

Ela o encontrou ensanguentado, deitado no chão do lado de fora da residência, sem sinais vitais. Preocupada, começou a gritar até que um vizinho veio ajudá-la. Eles queriam colocá-lo dentro da casa, mas perceberam que estava trancado do lado de dentro.

O homem que foi ajudar pulou o muro e abriu a porta. No interior da residência, havia bastante sangue, aparentando ter ocorrido uma briga. Na sequência, eles encontraram um homem, de 35 anos, que teria sido o autor do crime.

Ele estava deitado perto da cama com bastante sangue no rosto e nas mãos, além do quarto onde se encontrava. A arma do crime – uma faca de cabo prata – foi localizada com vestígios de sangue.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e deu voz de prisão ao criminoso, que foi levado ao hospital municipal para atendimento médico. O Instituto Médico Legal (IML) também compareceu para os procedimentos legais.

Mais informações sobre a motivação do crime serão divulgadas a qualquer momento.