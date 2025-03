Truque prático para manter suas facas afiadas sem esforço

Pouca gente sabe, mas existe um truque simples para manter as facas afiadas, utilizando um utensílio que todos tem em casa

Ruan Monyel - 05 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Fazendo Arte na Cozinha)

Ter as facas sempre amoladas é essencial para quem gosta de cozinhar, afinal, uma lâmina afiada facilita o corte dos alimentos, garantindo precisão e segurança.

No entanto, com o uso diário, as facas naturalmente perdem o fio e podem se tornar menos eficientes, tornando as tarefas na cozinha mais difíceis e até mesmo perigosas.

Pouca gente sabe, mas existe um truque simples e eficiente para manter os utensílios afiados sem esforço, e o melhor, usando um item que você já tem em casa.

Muita gente acredita que só é possível restaurar o fio das facas com afiadores profissionais ou pedras de amolar, mas isso não é verdade.

Por incrível que pareça, o fundo de uma caneca de cerâmica é uma alternativa prática e acessível para afiar facas de forma rápida.

A base dessas canecas possui uma superfície áspera e porosa, muito semelhante ao material utilizado em afiadores tradicionais.

Para aplicar esse método, basta virar a caneca de cabeça para baixo e deslizar a lâmina da faca no fundo do material, em um ângulo de aproximadamente 20 graus.

E então, repetindo o movimento cerca de 10 a 15 vezes de cada lado, suas facas ficarão precisas como quando eram novas.

Além do truque da caneca, outro método caseiro eficaz é usar papel alumínio para manter as facas afiadas.

Esse material, que está presente em quase todas as cozinhas, pode ajudar a recuperar o fio da lâmina de maneira rápida.

Para isso, basta dobrar um pedaço de papel alumínio várias vezes até formar uma camada grossa e passar a faca sobre ele, como se estivesse cortando o papel.

Outra dica valiosa para preservar o fio das facas é evitar cortar diretamente sobre superfícies muito duras, como pratos de cerâmica ou bancadas de pedra.

O ideal é sempre utilizar tábuas de corte de madeira ou plástico, que são menos agressivas para a lâmina, evitando o desgaste.

Experimente esses truques simples, e transforme as facas velhas em utensílios poderosos dentro da cozinha.

