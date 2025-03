Natiruts anuncia show de despedida em Goiânia; ingressos primeiro lote

Repertório promete emocionar os fãs com hits como Liberdade, Presente de um Beija-Flor, Andei Só, Sorri, Sou Rei e muito mais

Davi Galvão - 07 de março de 2025

Natiruts se apresentam em show de despedida em maio de 2025. (Foto: Tony Capellão/No Palco)

A banda Natiruts, uma das maiores referências do reggae nacional, anunciou a turnê de despedida “Leve com Você”, marcando o encerramento de uma trajetória de 28 anos.

A apresentação irá acontecer em Goiânia, no dia 31 de maio de 2025, na Esplanada Oscar Niemeyer.

Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Ticketou, partindo de R$ 100, no 1º lote.

Inspirado na canção homônima de 2002, o show reforça a ideia de encerrar ciclos de forma positiva.

“Os términos não precisam ser sinônimo de tristeza, e é isso que queremos mostrar no palco. Estamos na fase mais plena e madura da banda”, afirmou o cofundador do grupo, Luís Mauricio, ao lado de Alexandre Carlo, compositor de alguns dos maiores sucessos do grupo.

O repertório promete emocionar os fãs com hits como Liberdade, Presente de um Beija-Flor, Andei Só, Sorri, Sou Rei, Quero Ser Feliz Também, A Cor, Natiruts Reggae Power e Leve com Você.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!