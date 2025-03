Homem comete crime inacreditável ao avistar ex-namorada andando de moto com outro

Vítima precisou ser internada em estado gravíssimo após a ocorrência

Thiago Alonso - 08 de março de 2025

Homem foi preso após o crime inacreditável. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, foi parar na delegacia ao cometer um crime inacreditável após avistar a ex-namorada com um suposto novo affair, na tarde deste sábado (08), no município de Catalão, no Sul de Goiás.

Na ocasião, o suspeito andava pela Avenida Raulina Fonseca Pascoal, quando avistou a ex-companheira na garupa de uma motocicleta, cuja ele mesmo havia a presenteado, sendo pilotada pelo novo companheiro dela.

A situação o deixou enfurecido, que os tratou com deboche ao dizer “que bonito hein, vocês dois!”.

Neste momento, o, agora ex-namorado avançou contra o casal e acabou por derrubá-los do automóvel, sendo que logo eles caíram no asfalto.

Contudo, o novo companheiro aproveitou-se que estava no chão para atirar pedras – que estavam nas margens da via – contra o suposto autor.

Furioso, o suspeito foi até a própria motocicleta e buscou uma faca, a qual ele utilizou para atacar a vítima, deferindo vários golpes contra o tórax dele.

Fuga sem sucesso

Ao avistar a cena, populares acionaram a Polícia Militar (PM), que se dirigiu ao local mas o homem já havia fugido, sendo necessário realizar patrulhas na região, não demorando muito para localizá-lo.

Ao ser abordado pela polícia, o suspeito, agora apreendido, confirmou que teria sido motivado por uma “ciumeira” e por isso havia cometido o crime.

Diante disso, ele foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio.

A vítima, por sua vez, precisou ser encaminhada às pressas para uma unidade hospitalar, devido ao gravíssimo quadro em que se encontrava devido aos golpes de faca.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes as devidas investigações acerca da ocorrência, assim como os trâmites necessários.