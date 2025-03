Jovem vê o sonho se tornar pesadelo após conseguir o emprego que sempre quis

Ela passou por todas as fases do processo seletivo, entrevistas, reunião com diretores, mas quando foi contratada, o começo do fim iniciou

08 de março de 2025

Desde criança, trabalhar como estilista sempre foi um grande sonho. O desejo de criar e desenhar roupas cresceu com o tempo, até se tornar um objetivo de vida.

A formação foi planejada com cuidado. Faculdade de moda, intercâmbios, cursos complementares e uma preparação intensa para o mercado de trabalho. Quando a vaga na marca dos sonhos apareceu, a oportunidade parecia perfeita.

O processo seletivo foi concorrido, com mais de 40 candidatas disputando o cargo. O desempenho chamou atenção. “Currículo perfeito”, diziam os recrutadores. Após entrevistas, dinâmicas e reuniões com diretores, a aprovação veio.

O que parecia ser a realização de um sonho, no entanto, logo se transformou em pesadelo.

Desde os primeiros dias, a carga de trabalho foi muito maior do que o esperado. Mas isso nem era o problema. O real incômodo foi perceber que os funcionários mais antigos simplesmente repassavam suas funções para a nova contratada.

A dedicação era grande, afinal, o amor pela profissão falava mais alto. Trabalhar com moda sempre foi a meta, e, apesar da sobrecarga, havia satisfação em fazer o que gostava.

Com o tempo, no entanto, uma frustração cresceu: colegas mais experientes levavam o crédito por trabalhos que não fizeram. Projetos desenvolvidos com esforço e criatividade eram apropriados por outros funcionários, enquanto a estilista permanecia invisível.

A exclusão não acontecia apenas na parte profissional. Nos happy hours e momentos de socialização da equipe, a nova integrante nunca era convidada. Parecia não fazer parte do grupo.

A diretoria não percebia nada disso.

O ambiente já era difícil, mas a situação atingiu outro nível quando uma colega lançou uma coleção de roupas que fez enorme sucesso. O reconhecimento foi imediato, mas, pouco tempo depois, uma denúncia surgiu.

A coleção era um plágio de uma marca internacional.

O escândalo foi grande e precisava de um culpado. Sem qualquer chance de defesa, a responsabilidade caiu sobre a nova estilista.

Dois anos depois da contratação, sem forças para continuar, a decisão foi tomada: pedir demissão.

Apesar da experiência traumática, um ponto positivo restou. O salário recebido durante esse período permitiu que uma pequena costuraria fosse montada, garantindo uma nova oportunidade de trabalhar com moda.

A história viralizou no Reddit e gerou debates sobre ambientes de trabalho tóxicos, apropriação de ideias e a dificuldade de novos profissionais em serem reconhecidos.

