Hospital DF Star diz que Márcio Corrêa está melhor, mas não tem previsão de alta

Samuel Leão - 09 de março de 2025

Márcio Corrêa com a família. (Foto: Reprodução/Instagram)

Internado no DF Star, em Brasília, o prefeito Márcio Corrêa (PL) apresentou melhoras nas últimas horas mas, continuará hospitalizado. A informação foi divulgada em nota no perfil do mandatário, na tarde deste domingo (09).

Na publicação foi expressa a melhora clínica e laboratorial, vivida nas últimas 48 horas, no quadro de miosite.

O comunicado foi assinado pela chefe da equipe médica, a doutora Ludhmila Hajjar.

Márcio foi internado, pela primeira vez, na sexta-feira (28) passada, após uma audiência pública na Câmara Municipal de Anápolis.

Após três dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Ânima, teve alta na segunda-feira (03).

Apesar da melhora apresentada, ele voltou a enfrentar uma piora nos sintomas, e assim foi internado no DF Star ainda na quinta-feira (06), onde permanece desde então.