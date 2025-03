6 técnicas para reduzir o estresse em apenas 5 minutos

Aprenda tutoriais eficientes que vão te ajudar a atingir um estado de paz mental rapidamente

Magno Oliver - 10 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Anastasia Shuraeva)

A rotina estressante e muito corrida de trabalho dos brasileiros exige algumas técnicas para reduzir o estresse no menor tempo possível.

Com o agito cotidiano, a tensão e a ansiedade tomam conta das nossas emoções o tempo todo. Então, vamos aprender alguns tutoriais para atingir um estado de paz rapidamente.

6 técnicas para reduzir o estresse em apenas 5 minutos

1. Monte uma playlist relaxante

A música acalma a região agitada do cérebro, equilibra as emoções e desacelera muito o ritmo da mente.

Assim, monte uma playlist com sons da natureza, barulho de chuva, do mar ou músicas que te acalmam.

Estudos mostram que melodias calmas diminuem a pressão arterial e induzem um estado de relaxamento profundo.

2. Pratique a técnica da gratidão

Sim, funciona e muito! Você vai pensar em três coisas positivas que aconteceram no dia para mudar a percepção do cérebro sobre a realidade. Esse exercício simples afasta preocupações e melhora o humor.

É bom quando a gente escreve ou mentaliza esses momentos, pois isso fortalece emoções positivas e reduz nosso índice de ansiedade. Agradecer, mesmo quando tudo não está bom, faz você atrair energias positivas ao redor.

3. Busque ter mais contato com a natureza

Não importa onde você esteja, busque olhar para plantas, árvores, sentir o cheiro do mato, das flores.

A conexão com a natureza reduz a produção do hormônio do estresse, o cortisol. Mesmo em ambientes urbanos, uma pausa para observar o céu ou uma árvore vai causar leve sensação de bem-estar.

4. Exercite a respiração lenta e profunda

Respirar de forma pausada e profunda ajuda a reduzir a ansiedade e acalmar os pensamentos.

Assim, você vai inspirar profundamente pelo nariz, segurar o ar por três segundos e soltar tudo lentamente. Esse exercício ativa o sistema nervoso parassimpático, que diminui a frequência cardíaca e promove relaxamento.

5. Técnica do alongamento muscular rápido

Alongar também ajuda a reduzir o estresse. Assim, com movimentos simples de alongamento corporal você consegue aliviar tensões acumuladas em todo o corpo.

Alongue o pescoço, os ombros e também as costas, pois vai melhorar a circulação sanguínea e reduzir as dores causadas pelo estresse. Alongue cada parte do corpo por 10 segundos e você sentirá a diferença.

6. Massageie as mãos

As mãos são pontos de articulação que acumulam tensão ao longo do dia. Assim, é preciso massagear as palmas e os dedos com movimentos circulares e sentir a tensão mental aliviar.

Pressionar pontos específicos nas nossas mãos alivia o estresse e melhora a circulação. Passe um creme e sinta mágica acontecer.

