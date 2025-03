Mulher fica pendurada por corda dentro de elevador em Curitiba; veja vídeo

As imagens foram captadas por uma câmera de segurança

Folhapress - 10 de março de 2025

Jovem fica pendurada por corda dentro de elevador no PR e é salva pela agilidade de amigas (Foto: Reprodução)

Um grupo de mulheres passou por momentos de tensão e depois, de humor quando uma delas ficou pendurada por uma corda dentro de um elevador em Curitiba (PR).

As imagens foram captadas por uma câmera de segurança. O incidente aconteceu no começo de fevereiro, mas o vídeo circulou na quarta-feira (5) nas redes sociais.

O vídeo mostra o momento em que as três mulheres, colegas de trabalho, entram no elevador levando carrinhos de transporte vazios.

Uma corda amarrada na alça do carrinho levado por Andriele Hubel, 21, ficou para fora do elevador quando as portas fecharam.

Quando o elevador começa a descer, é possível ver a corda sendo puxada para cima. Instantes depois, Andriele, que é estudante de ciências biológicas, é levantada pelas pernas e fica presa entre a porta do elevador e o carrinho.

Ela ficou pendurada por alguns segundos, mas conseguiu se desvencilhar com a ajuda das colegas Crislaine Machado e Luana Gabriele.

Passado o susto, as três começam a rir juntas. Pelas redes sociais, Crislaine divulgou o registro das câmeras de segurança, chamando o episódio de “uma sexta tranquila”.