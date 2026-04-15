Novos radares de trânsito passam a multar quem dirige sozinho e regra pode surpreender motoristas nas estradas neste país

Espanha reforça o controle em faixas exclusivas com câmeras que identificam ocupação dos veículos e ampliam a fiscalização de trânsito

Gustavo de Souza - 15 de abril de 2026

Faixa de trânsito, colorida artificialmente na imagem para melhor identificação, é exclusiva para transporte coletivo ou carro com dois ou mais passageiros (Imagem: Captura de Tela/YouTube – GuadaTV Media Información)

Motoristas que circulam sozinhos podem acabar multados na Espanha, dependendo por onde dirigem no trânsito. O alvo da nova fiscalização são as faixas exclusivas BUS-VAO, reservadas a ônibus e veículos com número mínimo de ocupantes, onde a presença de apenas uma pessoa no carro pode gerar autuação.

A Direção-Geral de Tráfego (DGT) vem reforçando esse controle com sistemas automáticos capazes de identificar se o veículo respeita as regras de acesso.

A medida ganhou força especialmente com o novo BUS-VAO da A-2, no acesso entre Madri e Alcalá de Henares, ativado para melhorar a fluidez nos horários de pico.

Segundo a DGT, a faixa foi criada para priorizar o transporte público e os veículos compartilhados, reduzindo congestionamentos, economizando tempo de deslocamento e cortando emissões de CO2.

O equipamento de fiscalização funciona de forma mais sofisticada do que os radares tradicionais de velocidade. A DGT informa que as faixas exclusivas da via BUS-VAO contam com detecção automática dos ocupantes, videovigilância e monitoramento das normas dinâmicas de circulação.

Para quem desrespeita a regra, a multa pode chegar a 200 euros, valor já indicado em publicações oficiais ligadas ao sistema de trânsito espanhol.

O caso chama atenção ao mostrar um caminho mais avançado de fiscalização eletrônica. No Brasil, os equipamentos oficiais seguem concentrados principalmente no controle de velocidade e em infrações como avanço de sinal e parada sobre faixa.

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