Cidades irmãs no significado: como Botucatu e Buenos Aires ganharam nomes que significam “bons ares”

Antigas civilizações e colonizadores escolheram termos idênticos para batizar estas regiões tão distintas

Magno Oliver - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Descubra Botucatu e Divulgação)

Embora separadas por mais de dois mil quilômetros, a cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, e Buenos Aires, a capital da Argentina, compartilham uma identidade semântica idêntica que atravessa séculos e idiomas.

O fenômeno ocorre porque ambos os nomes são homenagens diretas à qualidade climática e à pureza atmosférica de suas regiões.

Enquanto a metrópole portenha carrega o termo em espanhol, a “Cidade dos Bons Ares” paulista deve sua alcunha ao tupi-guarani, evidenciando como povos de origens completamente diferentes chegaram à mesma conclusão sobre o frescor de suas terras.

A origem da denominação de Botucatu remete à fusão das palavras indígenas “Ybytú” (vento/ar) e “Katu” (bom). Para os povos nativos que habitavam a Cuesta paulista, a elevação geográfica proporcionava ventos constantes e um clima mais ameno do que o das planícies vizinhas, o que justificava o título.

Já no caso de Buenos Aires, a história remonta à fundação por Pedro de Mendoza em 1536, que batizou o assentamento em honra à “Virgen del Buen Aire”.

A devoção, comum entre marinheiros espanhóis, buscava proteção para navegações seguras e ventos favoráveis, consolidando o nome que hoje define um dos principais centros urbanos da América Latina.

Essa coincidência linguística atrai o interesse de historiadores e turistas, que encontram na etimologia um ponto de união cultural entre o Brasil e a Argentina.

Em Botucatu, a altitude média de 800 metros reforça a promessa do nome tupi até hoje, mantendo temperaturas que se distinguem do calor do oeste paulista.

Da mesma forma, Buenos Aires preserva em sua história a gratidão dos navegantes aos ventos que permitiram a colonização do Rio da Prata.

Assim, seja pelo dialeto indígena ou pela tradição ibérica, as duas localidades permanecem imortalizadas como refúgios de bem-estar atmosférico em seus respectivos mapas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!