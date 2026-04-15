Dono da Choquei é preso pela Polícia Federal em Goiânia

Cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo também estão entre os detidos por envolvimento no esquema

Davi Galvão - 15 de abril de 2026

Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, está entre os presos da Operação Narcofluxo. (Foto: redes Sociais)

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira (15), em Goiânia, durante a Operação Narcofluxo, que mira uma organização criminosa suspeita de movimentar R$ 1,6 bilhão de forma ilícita.

A ação, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e transações financeiras clandestinas, incluindo criptomoedas, também resultou na detenção dos cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo.

De acordo com as investigações da PF, o grupo utilizava métodos variados para dissimular a origem do capital, incluindo o transporte de dinheiro vivo, operações bancárias de vulto e o uso de criptoativos.

Raphael, que administra um perfil com mais de 27 milhões de seguidores no Instagram, também foi alvo de mandados de busca e apreensão. O nível exato de envolvimento do influenciador no esquema ainda está sob apuração das autoridades.

A ofensiva mobilizou mais de 200 policiais federais para o cumprimento de 39 mandados de prisão temporária e 45 de busca e apreensão.

As equipes atuam no Distrito Federal e em outros oito estados: Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina e Paraná.

A defesa de Raphael Sousa Oliveira não se manifestou até o fechamento desta edição.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!