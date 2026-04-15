Prova de vida do INSS em 2026: quem precisa fazer e qual o prazo neste ano

INSS mantém prova de vida automática em 2026, mas beneficiários precisam ficar atentos ao prazo para evitar bloqueios

Gabriel Dias - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A prova de vida do INSS continua passando por mudanças que simplificam o processo para milhões de brasileiros em 2026.

Agora, a responsabilidade pela comprovação não está mais diretamente nas mãos dos beneficiários, já que o próprio instituto realiza a verificação por meio do cruzamento de dados oficiais.

Na prática, aposentados, pensionistas e segurados que recebem benefícios de longa duração não precisam mais comparecer presencialmente a bancos ou agências, salvo em situações específicas.

O sistema identifica automaticamente se o cidadão realizou alguma atividade recente registrada em bases do governo.

Como funciona a nova prova de vida

A validação acontece de forma automática sempre que o beneficiário realiza ações reconhecidas pelo sistema.

Entre elas estão o acesso ao aplicativo Meu INSS com conta gov.br de nível ouro (ou a outros aplicativos e sistemas de órgãos públicos com certificação e controle de acesso), atendimento em unidades públicas de saúde, emissão de documentos oficiais, atualização no Cadastro Único e até participação em eleições.

Também entram nessa lista operações com reconhecimento biométrico, como empréstimos consignados ou atendimentos presenciais em instituições parceiras. Essas movimentações servem como prova de que o beneficiário está ativo, dispensando a necessidade de um procedimento específico.

Prazo e risco de bloqueio

Apesar da automatização, é importante ficar atento. Caso o INSS não identifique nenhuma movimentação no período de até dez meses após o aniversário do segurado, uma notificação será enviada — pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou por aviso do banco onde o benefício é recebido.

A partir desse aviso, o beneficiário terá até 60 dias para regularizar a situação — seja realizando uma das ações válidas ou comparecendo a uma agência.

Mesmo após esse prazo, o bloqueio não é necessariamente imediato: o INSS pode ainda programar uma pesquisa externa, com visita de um servidor ao endereço do beneficiário, antes de efetuar a suspensão do pagamento.

A premissa é que o INSS não bloqueará benefícios sem prévia notificação e sem esgotar todas as vias de comprovação.

Para acompanhar a situação, o segurado pode acessar o aplicativo ou site Meu INSS e consultar a opção “prova de vida”, onde constam as datas de validação e o status atualizado do processo.

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