Por que você nunca deve misturar certos temperos – veja o erro comum

Os temperos são responsáveis por dar personalidade para as receitas, mas a combinação errada pode estragar qualquer prato

Ruan Monyel - 10 de março de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Alessanda Santos)

Adicionar diversos temperos às receitas é comum, e também essencial para realçar o sabor dos alimentos e criar pratos deliciosos na cozinha.

No entanto, muita gente não sabe, mas misturar certos temperos de maneira errada pode arruinar o sabor do prato em vez de torná-lo mais gostoso.

E em algumas situações, a combinação errada pode resultar em um gosto amargo, metálico ou até mesmo em uma perda completa dos sabores dos ingredientes.

Os temperos são responsáveis por dar personalidade a qualquer receita, mas eles têm características diferentes que podem se anular ou criar um gosto desagradável.

Enquanto alguns temperos têm sabor forte e marcante, outros são mais suaves e delicados, ou seja, misturá-los faz com que o preparo fique sem equilíbrio.

Além disso, algumas combinações podem gerar reações químicas que alteram o sabor original dos alimentos e desagradam qualquer paladar.

Um dos erros mais comuns na hora de temperar é misturar sal e alho em excesso, pois mesmo que combinem bem, quando usados em grandes quantidades fica fácil salgar a receita.

Outra combinação que pode dar errado é a mistura de ervas frescas com ervas secas, afinal, umas têm um sabor suave e fresco, enquanto outras são mais intensas.

O ideal é usar ervas frescas no final da preparação para preservar o sabor e o aroma, enquanto as ervas secas podem ser adicionadas no início do cozimento.

Por fim, outro erro frequente é o uso excessivo de tempero industrializado junto com temperos naturais, que juntos podem alterar o sabor natural dos pratos.

Para criar combinações de temperos bem-sucedidas, o segredo está em entender o papel de cada ingrediente e evitar utilizar coisas que não fazem sentido juntas.

