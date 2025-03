De volta a Anápolis, Márcio Corrêa se reúne com secretários e alinha conclusão de entregas para os 100 dias

Solução para UPA, entrega de novas salas de aula e intensificação dos trabalhados de zeladoria estiveram na pauta

Samuel Leão - 13 de março de 2025

Márcio Corrêa, prefeito de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

O primeiro compromisso do prefeito Márcio Corrêa (PL) ao retornar ao trabalho presencial nesta quarta-feira (12) foi reunir com os secretários para alinhar a conclusão das entregas planejadas para os 100 dias de governo.

Mesmo internado por mais de 10 dias para tratar de miopatia inflamatória, Márcio manteve a rotina administrativa, despachando com auxiliares por telefone e videochamadas – inclusive de madrugada.

Entre as prioridades elencadas pelo chefe do Executivo estão uma solução definitiva para a UPA da Vila Esperança e a entrega de novas salas de aula para ampliar as vagas na educação infantil.

Márcio também determinou a intensificação dos trabalhos de zeladoria e anunciou que a finalização do novo organograma está em andamento para otimizar a estrutura administrativa da Prefeitura de Anápolis.

Fim das supersecretarias é dado como certo

Criadas na gestão do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos) com o objetivo de viabilizar politicamente Eerizania Freitas (UB) e Márcio Cândido (PSD) como pré-candidatos à Prefeitura, as chamadas supersecretarias devem ser desmembradas na reforma administrativa.

Eerizania, que comandou a Secretaria Municipal de Integração – responsável por Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda – acabou ficando em terceiro lugar na disputa. Já Márcio Cândido, que esteve à frente da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização, sequer conseguiu levar adiante a candidatura. A pasta que ele ocupava será remodelada.

Áreas como Cultura, Esportes, Segurança, Postura e Controle já estão confirmadas na nova estrutura administrativa. Além disso, mudanças no comando das secretarias também são esperadas.

MPGO promove mudanças na Coordenadoria das Promotorias em Aparecida

O Ministério Público de Goiás (MPGO) em Aparecida de Goiânia passou por uma mudança no comando da Coordenadoria das Promotorias de Justiça.

A promotora Meire Cristini Albanesi deixou o cargo, que agora passa a ser ocupado por Milton Marcolino dos Santos Júnior. A troca foi oficializada nesta quarta (12).

Denúncias de violações na Penitenciária Odenir Guimarães serão apuradas

A Penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia, será alvo de investigação após denúncias de graves violações aos direitos dos reclusos.

Entre as queixas, detentos relatam que recebem alimentação crua, sofrem agressões físicas por agentes e enfrentam outras condições degradantes. Caso foi reportado no Disque 100 e será apurado pelo MPGO.

Investigação sobre colégio em Pirenópolis é arquivada

O Colégio Estadual Jarbas Jayme, localizado em Jaranápolis, distrito de Pirenópolis, teve uma investigação arquivada após a ausência de comprovação das denúncias.

Relatos indicavam falta de materiais básicos, como papel higiênico e itens pedagógicos, além de suposta coação de funcionários para contribuições financeiras forçadas e até trabalhos braçais. No entanto, as apurações não encontraram evidências que sustentassem as acusações, resultando no arquivamento do caso.

Vereador é suspeito de criar perfil de fofoca

Um vereador de um município vizinho a Anápolis está sob suspeita de ser o mentor intelectual de um perfil de fofoca nas redes sociais. Colegas estão juntado provas e prometem em breve levar o caso ao Conselho de Ética da Casa. A conferir.

Nota 10

Para a Secretaria de Estado da Saúde (SES), que apresentou, nesta quarta-feira (12), um balanço das ações de 2024 à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Alego. Apesar dos desafios enfrentados pela saúde pública, os técnicos da pasta destacaram a ampliação da rede assistencial em Goiás.

Comparado a 2018, quando a rede contava com 17 hospitais, hoje o número subiu para 24. Além disso, foram implantadas seis policlínicas, que antes não existiam. Outro ponto de destaque foi o andamento das obras do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), previsto para ser entregue ainda neste primeiro semestre.

Nota Zero

Para a esquecível gestão do ex-prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (SD). Mesmo após quase 100 dias de novo governo, problemas herdados continuam sendo descobertos, e um deles veio à tona na Secretaria Municipal de Governo.

A titular da pasta, Sabrina Garcez (Republicanos), determinou nesta semana a abertura de uma sindicância para apurar a responsabilidade pelo atraso na entrega do relatório de bens móveis da secretaria referente ao exercício de 2023. A comissão terá 30 dias para concluir a investigação e apresentar um relatório final, que será acompanhado pela Controladoria-Geral do Município.