Novo filme de Fernanda Montenegro estreia nos cinemas de Goiânia e Anápolis; saiba onde assistir

Atriz foi muito comentada durante o período de nomeações e premiações do Oscar

Natália Sezil - 13 de março de 2025

Fernanda Montenegro no pôster do filme “Vitória”. (Foto: Reprodução)

Muito comentada após estar no elenco do primeiro filme brasileiro a conquistar um prêmio no Oscar e por ser mãe de Fernanda Torres, indicada ao título de “Melhor Atriz” na última edição do evento, Fernanda Montenegro volta aos holofotes com a estreia de “Vitória”, produção protagonizada pela atriz de longa data.

Baseado em uma história real de uma idosa que desmantelou um esquema de tráfico de drogas no Rio de Janeiro, em 2005, o longa-metragem estreia nesta quinta-feira (13) em diversas salas de cinema de Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia.

O filme marca a despedida de Fernanda do cinema, após 80 anos nos palcos, onde atuou em sucessos como “Central do Brasil” e “Auto da Compadecida”. Com direção do genro dela, Andrucha Waddington, a artista agora interpreta Joana da Paz.

Saiba onde assistir

Apenas um cinema de Anápolis anunciou, até o momento, que exibirá o filme protagonizado por Fernanda Montenegro: o Cinemais, no Brasil Park Shopping.

Já na capital, as sessões acontecem em diversos locais. O filme toma as salas do Cine Ritz, no Setor Central; Cinépolis, no Shopping Cerrado, no Setor Aeroviário; e Kinoplex, no Goiânia Shopping, Setor Bueno.

O longa também faz parte da programação nas filiais do Cinemais – no Shopping Boungainville, Setor Marista; Portal Shopping, na Av. Anhanguera; e Portal Sul Shopping, nos Jardins Lisboa.

Por fim, participa da grade do Cinemark – tanto no Passeio das Águas Shopping, na Av. Perimetral Norte; quanto no Shopping Flamboyant, no Jardim Goiás.

Já em Aparecida de Goiânia, dois locais exibem sessões do filme. São eles o Moviecom, no Buriti Shopping, Av. Rio Verde; e o Cineflix, no Aparecida Shopping, Av. Independência.